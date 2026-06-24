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Sudáfrica llega por 1ra vez a siguiente fase del Mundial con triunfo de 1-0 ante Corea del Sur

MONTERREY, México (AP) — Sudáfrica avanzó por primera vez a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, al superar el miércoles 1-0 a Corea del Sur.

Thalente Mbatta, de Sudáfrica, celebra la victoria ante Corea del Sur en un duelo mundialista disputado en Monterrey, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)
Thalente Mbatta, de Sudáfrica, celebra la victoria ante Corea del Sur en un duelo mundialista disputado en Monterrey, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Thapelo Maseko anotó a los 63 minutos tras un centro preciso de Tshepang Moremi y Sudáfrica terminó en el segundo sitio del Grupo A, detrás de México, que ganó sus tres partidos de la primera fase.

Sudáfrica se enfrentará a Canadá, el segundo clasificado del Grupo B, en un partido de eliminación directa el domingo en Inglewood, California.

Los Bafana Bafana no habían logrado avanzar más allá de la fase de grupos en 1998, 2002. Ni siquiera lo lograron como anfitriones en 2010.

Sudáfrica inició su Copa del Mundo con una derrota 2-0 ante México antes de aprovechar un gol en los minutos finales para conseguir un empate 1-1 con la República Checa. Llegó a su último partido de la fase de grupos por detrás de México y de la favorita Corea del Sur antes de sorprender a los Guerreros Taegeuk.

Corea del Sur comenzó esta Copa del Mundo con una victoria por 2-1, tras remontar ante la República Checa y perdió 1-0 ante México en su segundo partido. Los surcoreanos aún podrían avanzar en el torneo, a la espera de los resultados de otros partidos esta semana.

Corea del Sur se convirtió en el primer equipo asiático en alcanzar la ronda de eliminación directa en 2002, cuando terminó en el cuarto lugar de la clasificación general. Superó también la fase de grupos en 2022 y 2010, en ambas ocasiones alcanzó los octavos de final.

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