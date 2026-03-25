Sudáfrica arresta a 12 altos mandos policiales por presunta corrupción

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ARCHIVO - Agentes antimotines de la policía de Sudáfrica, en el exterior de un edificio de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, el 11 de octubre de 2016. (AP Foto/Themba Hadebe, archivo) AP

Los agentes comparecieron más tarde ante un tribunal en la capital, Pretoria.

Las detenciones se produjeron mientras continúa la investigación sobre las denuncias de corrupción de alto nivel en la policía sudafricana. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, ordenó la pesquisa suspendió al ministro de Policía el año pasado.

Una segunda investigación del Parlamento examina también las acusaciones de que altos mandos policiales mantenían relaciones corruptas con presuntos jefes del crimen organizado y, en algunos casos, habrían recibido dinero de ellos a cambio de favores.

El arresto de los 12 agentes está relacionado con un contrato presuntamente corrupto para prestar servicios de salud y bienestar a policías, indicó en un comunicado la unidad de investigación anticorrupción de la Fiscalía. Según los fiscales, también fue arrestada una decimotercera persona, el director de una empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP