Suben los precios del petróleo por interrupciones en el estrecho de Ormuz

Los precios en una gasolinera de Frankfurt, Alemania, el lunes 2 de marzo de 2026. (Andreas Arnold/dpa vía AP) AP

El petróleo estadounidense se negociaba con un alza del 7,4%, en 71,97 dólares por barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, subió 7,7%, a 78,46 dólares por barril.

El encarecimiento del petróleo eleva la perspectiva de precios de la gasolina más altos para los conductores en Estados Unidos, así como de otros bienes, en un momento en que la gente en muchos países ha sufrido el impacto de la inflación.

Un foco clave era la situación en torno al estrecho, en el extremo sur del golfo Pérsico, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. El tráfico de petroleros cayó bruscamente debido a la interrupción de los sistemas de navegación satelital, informó en X la firma de datos y análisis Kpler, mientras que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de una mayor interferencia electrónica en los sistemas que muestran dónde se encuentran los barcos.

Un bote-dron cargado con explosivos impactó el lunes un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el golfo de Omán, lo que causó la muerte de un marinero a bordo, informó Omán. Irán está amenazando embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques.

Las autoridades saudíes informaron que interceptaron drones iraníes que atacaron la refinería de Ras Tanura, cerca de Dammam, y que la refinería fue cerrada como medida de precaución, reportó la televisión estatal saudí. La atención del mercado se ha centrado en si el conflicto se ampliaría a otros países petroleros de la región.

El aumento de precios del lunes se ubicó dentro del rango de 5 a 10 dólares por barril que los analistas esperaban basándose simplemente en el factor miedo asociado al estallido de la guerra. Y algunas preocupaciones por la guerra ya se reflejaban en el precio antes de que comenzara el conflicto.

Sin embargo, una interrupción prolongada del tráfico marítimo en el estrecho podría impulsar los precios aún más, y también podría hacerlo el daño a la infraestructura petrolera en otros países del Golfo. Mientras tanto, un conflicto más breve, en el que las interrupciones se reviertan con facilidad, podría significar que el actual salto de precios no dure. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP