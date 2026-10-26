americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Suben los futuros en EEUU y las acciones asiáticas tras repunte en Wall Street

HONG KONG (AP) — Las bolsas asiáticas registraron alzas en su mayor parte el martes, luego de un repunte en Wall Street impulsado por la inteligencia artificial y a la espera de importantes resultados corporativos y decisiones de los bancos centrales.

Un corredor observa monitores de computadora en una sala de operaciones de Hana Bank, el martes 27 de octubre de 2026. en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)
Un corredor observa monitores de computadora en una sala de operaciones de Hana Bank, el martes 27 de octubre de 2026. en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Los futuros de Estados Unidos avanzaron levemente, y los precios del petróleo ampliaron sus pérdidas.

El Kospi de Corea del Sur se disparó más de 4% y, hacia el mediodía se cotizaba 3,6% en alza, en 5.667,99. El fabricante de chips SK Hynix se disparó 7%, y Samsung Electronics ganó 4,8%.

Por su parte, el Nikkei 225 de Tokio sumó 2,2%, ubicándose en 63.542,77. El fabricante de equipos de prueba Advantest ganó más de 10%, y SoftBank Group, inversor de OpenAI, subió 7%.

El Hang Seng de Hong Kong cedió sus ganancias iniciales y bajó 0,2% hasta 23.174,44, mientras que el índice compuesto de Shanghái retrocedió 0,1%, colocándose en 3.692,58. El Taiex de Taiwán subió 0,5%.

Los operadores estaban atentos a cualquier anuncio importante de una reunión a puerta cerrada del Partido Comunista de China.

En Australia, el S&P/ASX 200 avanzó 0,3%, colocándose en 8.838,10.

Anthropic, uno de los actores clave del auge de la IA, dio detalles el lunes sobre cuánto dinero está perdiendo mientras se prepara para sacar sus acciones al mercado bursátil estadounidense por primera vez.

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk que también opera el negocio xAI, tuvo oscilaciones similares después de anunciar un acuerdo de aproximadamente 40.000 millones de dólares con una entidad gestionada por Apollo Global Management con el fin de arrendar potencia de cómputo para IA.

En otras operaciones a primera hora del martes, el crudo Brent —el referente internacional— cayó 0,8%, hasta 109,82 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos también bajó 0,8%, ubicándose en 100,93 dólares por barril.

___

El periodista de la AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacados del día

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante sus seguidores durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato. (AP Foto/Ariana Cubillos)

María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses y anuncia: «Estoy aquí, con ustedes»

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter