Suben los futuros en EEUU y las acciones asiáticas tras repunte en Wall Street

Un corredor observa monitores de computadora en una sala de operaciones de Hana Bank, el martes 27 de octubre de 2026. en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Los futuros de Estados Unidos avanzaron levemente, y los precios del petróleo ampliaron sus pérdidas.

El Kospi de Corea del Sur se disparó más de 4% y, hacia el mediodía se cotizaba 3,6% en alza, en 5.667,99. El fabricante de chips SK Hynix se disparó 7%, y Samsung Electronics ganó 4,8%.

Por su parte, el Nikkei 225 de Tokio sumó 2,2%, ubicándose en 63.542,77. El fabricante de equipos de prueba Advantest ganó más de 10%, y SoftBank Group, inversor de OpenAI, subió 7%.

El Hang Seng de Hong Kong cedió sus ganancias iniciales y bajó 0,2% hasta 23.174,44, mientras que el índice compuesto de Shanghái retrocedió 0,1%, colocándose en 3.692,58. El Taiex de Taiwán subió 0,5%.

Los operadores estaban atentos a cualquier anuncio importante de una reunión a puerta cerrada del Partido Comunista de China.

Anthropic, uno de los actores clave del auge de la IA, dio detalles el lunes sobre cuánto dinero está perdiendo mientras se prepara para sacar sus acciones al mercado bursátil estadounidense por primera vez.

SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk que también opera el negocio xAI, tuvo oscilaciones similares después de anunciar un acuerdo de aproximadamente 40.000 millones de dólares con una entidad gestionada por Apollo Global Management con el fin de arrendar potencia de cómputo para IA.

En otras operaciones a primera hora del martes, el crudo Brent —el referente internacional— cayó 0,8%, hasta 109,82 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos también bajó 0,8%, ubicándose en 100,93 dólares por barril.

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El periodista de la AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP