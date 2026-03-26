Suben levemente solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

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Un negocio busca empleados en Garland, Texas, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/LM Otero) AP

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 21 de marzo subieron en 5.000, hasta 210.000, desde las 205.000 de la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Esa cifra coincide con las 210.000 nuevas solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que suaviza parte de las oscilaciones semanales, bajó en 250, hasta 210.500.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 14 de marzo, cayó en 32.000, hasta 1,82 millones, indicó el gobierno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP