americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suben el petróleo y las acciones mientras el pulso US-Irán mantiene en vilo Ormuz

Los precios del petróleo subieron más de un 5% y las acciones asiáticas también avanzaron el lunes, mientras un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos impedía que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz.

Gente trabaja en la Bolsa de Nueva York en Nueva York, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
Gente trabaja en la Bolsa de Nueva York en Nueva York, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

La vía marítima del golfo Pérsico volvió a cerrarse después de que Irán revirtiera una decisión de reabrir el estrecho y el presidente Donald Trump afirmara que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguía en vigor.

El crudo de referencia en Estados Unidos ganó un 6% y se ubicó en 87,51 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el referente internacional, subía un 5,4% hasta 95,26 dólares por barril.

Pese a las dudas renovadas sobre cuándo volverán los barcos a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio, los precios de las acciones cotizaban mayormente al alza en Asia. Sin embargo, cedieron ganancias más abultadas registradas anteriormente en la sesión.

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 0,6% hasta 58.824,89, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,4% hasta 6.219,09.

El Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,7% hasta 26.336,25 y el índice compuesto de Shanghái avanzó un 0,7% hasta 4.080,52.

El S&P/ASX 200 de Australia subió levemente un 0,1% hasta 8.953,30.

En Taiwán, el Taiex saltó un 0,4%. El Sensex de India subió un 0,5% y el SET en Bangkok perdió un 0,2%.

“El problema para los mercados no es la ausencia de esperanza; es la sobrevaloración de esta”, señaló en un comentario Stephen Innes, de SPI Asset Management. “El último repunte de las acciones ha empezado a sentirse menos como convicción y más como un impulso que se alimenta a sí mismo”, añadió.

Los precios del petróleo habían retrocedido el viernes hasta niveles de los primeros días de la guerra con Irán, y las acciones en Estados Unidos se dispararon a un nuevo récord después de que Irán dijera que el estrecho volvía a estar abierto para los petroleros comerciales que transportan crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

Un flujo más libre de petróleo podría aliviar la presión sobre los precios de la gasolina y de todo tipo de otros productos que se trasladan en vehículos. Incluso podría, en última instancia, ayudar a que la gente pague menos en intereses de tarjetas de crédito y en cuotas hipotecarias.

El S&P 500 saltó un 1,2% hasta un máximo histórico de 7.126,06, y cerró una tercera semana consecutiva de fuertes ganancias, su racha más larga desde Halloween.

El promedio industrial Dow Jones se disparó un 1,8% hasta 49.447,43. El compuesto Nasdaq trepó un 1,5% hasta 24.468,48.

El mercado bursátil de Estados Unidos ha subido más de un 12% desde que tocó fondo a finales de marzo, ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar un escenario de peor caso para la economía mundial pese a su guerra.

El precio de un barril de crudo de referencia en Estados Unidos se había desplomado un 9,4% después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho “se declara completamente abierto”, mientras un alto el fuego parece mantenerse en Líbano.

El Brent cayó un 9,1%.

Tras el anuncio de Araghchi, Trump escribió en su red social que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguía “en plena vigencia” a la espera de un acuerdo sobre la guerra, aunque también sugirió que “debería resolverse muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos había detenido un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir un bloqueo naval. El mando militar conjunto de Irán indicó que Teherán respondería pronto y calificó la incautación por parte de Estados Unidos como un acto de piratería.

Está previsto que el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán expire el miércoles, mientras el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz plantea interrogantes sobre nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Desde que comenzó la guerra, el ánimo del mercado ha oscilado entre el optimismo y el pesimismo sobre cuándo terminarán los combates y qué costos soportará la economía mundial. Un sólido inicio de la temporada de presentación de resultados de grandes empresas de Estados Unidos ha contribuido a sostener las acciones.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el dólar de Estados Unidos subió a 158,88 yenes japoneses desde 158,79 yenes. El euro avanzó a 1,1760 dólares desde 1,1742 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter