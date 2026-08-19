Suben acciones de Moderna tras reporte de tratamiento contra el cáncer

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Un edificio de Moderna en Cambridge, Massachusetts, el 18 de mayo del 2020. (AP foto/Bill Sikes) AP

Moderna y Merck están desarrollando un tratamiento que utiliza una vacuna contra el cáncer basada en ARNm llamada intismeran, diseñada para adaptarse a cada paciente en función de mutaciones únicas dentro de sus tumores. En los estudios actuales, la están combinando con Keytruda, un fármaco de inmunoterapia fabricado por Merck.

El estudio comparó el uso conjunto de intismeran y Keytruda en pacientes con melanoma frente al uso de Keytruda solo. Las compañías indicaron que los pacientes que recibieron la combinación vivieron más tiempo sin que el cáncer regresara o hiciera metástasis que los pacientes que recibieron únicamente Keytruda.

Las compañías no precisaron cuánto tiempo sobrevivieron los pacientes sin que el cáncer regresara ni si los pacientes vivieron más tiempo en general. Señalaron que presentarán los resultados en una próxima conferencia médica internacional.

Las acciones de Moderna subieron más de 120% hasta 140,12 dólares por acción. Las acciones de Merck aumentaron alrededor de 11%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP