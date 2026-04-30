Sube indicador clave de la inflación en EEUU por la guerra con Irán y el alza en la gasolina

Luciano V. llena el depósito de su Mazda Miata 1999 en una gasolinera Astro, el 29 de abril de 2026 en Portland, Oregon. (Foto AP/Jenny Kane) AP

El índice de precios al consumidor, una medida de la inflación que la Fed monitorea, subió 0,7% en marzo respecto de febrero, un fuerte aumento frente al mes anterior, informó el Departamento de Comercio el jueves. En comparación con hace un año, los precios aumentaron 3,5%, el mayor incremento en casi tres años.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente aumentó 0,3% en marzo respecto de febrero, y fue 3,2% más alta que hace un año. La cifra anual está por encima del 3% registrado en febrero.

El salto de los precios de la gasolina ha alejado aún más la inflación del objetivo del 2% de la Fed. El presidente saliente de la Reserva, Jerome Powell, indicó en una conferencia de prensa el miércoles que el banco central probablemente se mantendría sin cambios durante meses mientras evalúa el impacto de la guerra con Irán. La Fed ha mantenido sin cambios su tasa clave de interés a corto plazo después de recortarla tres veces el año pasado. El banco central suele mantener las tasas elevadas —o incluso subirlas— para combatir la inflación.

Al mismo tiempo, el informe del jueves mostró que los ingresos de los estadounidenses —salarios, ingresos empresariales y prestaciones del gobierno— aumentaron 0,6%, un incremento sólido pero más lento que la tasa de inflación, por segundo mes consecutivo.

La caída ilustra el otro riesgo creado por los mayores precios de la gasolina: es probable que los costos adicionales resten gasto que se hubiera destinado a otros productos y servicios, lo que podría desacelerar la economía. Por ahora, los consumidores se han visto apuntalados por buenos reembolsos de impuestos, que aumentaron gracias a la legislación de recortes tributarios del año pasado, pero gran parte de ese beneficio está siendo absorbido por el incremento en el precio de la gasolina.

“Un año que estaba preparado para beneficiarse un gran recorte de impuestos y un auge de la inversión impulsada por la inteligencia artificial se ha visto parcialmente descarrilado por el impacto de lo que hasta hoy es un impacto creciente y adverso en el suministro causado por la guerra con Irán”, señaló Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, una firma de impuestos y asesoría. “Lamentablemente, la guerra y el impacto en el suministro que siguió han alterado la probable trayectoria de crecimiento este año”.

Brusuelas ahora espera que la economía se expanda apenas 1,7% este año, por debajo de una estimación anterior de 2,4%.

El precio de la gasolina subió casi 21% en marzo respecto del mes anterior, indicó el informe, mientras que el precio de los comestibles bajó 0,1%. El costo de la ropa aumentó 1% solo en marzo.

El precio promedio de la gasolina a nivel nacional subió a 4,30 dólares por galón el jueves, según la asociación automotriz AAA, frente a 2,98 dólares antes de que comenzara la guerra. Los precios del petróleo en Estados Unidos se enfriaron un poco el jueves por la mañana, pero aun así superaron los 105 dólares por barril, frente a unos 67 dólares antes de la guerra.

Aun así, la Fed suele prestar más atención a los precios subyacentes, y cuánto se trasladen los mayores costos de la energía a la inflación subyacente en los próximos meses será un factor importante en cómo el banco central decida sus próximos pasos.

“Somos muy conscientes de que la gente está experimentando precios más altos de la gasolina en todo el país ahora. Y eso duele”, expresó Powell miércoles.

El informe del jueves también mostró que el gasto de los consumidores se disparó 0,9% el mes pasado, y que la mayor parte del aumento reflejó el fuerte salto de los precios. Pero también indica que los estadounidenses elevaron algo su gasto incluso después del ajuste por la inflación, una señal de resiliencia del consumidor.

La economía se expandió a una tasa anual modesta de 2% en los primeros tres meses del año, informó también el Departamento de Comercio el jueves, por encima de una expansión de apenas 0,5% en el último trimestre del año pasado, cuando el crecimiento se vio frenado por el cierre del gobierno durante seis semanas. Aun así, el gasto de los consumidores se desaceleró en comparación con los últimos tres meses del año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP