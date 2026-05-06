Studio Ghibli gana el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

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ARCHIVO - Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, posa para los fotógrafos en una proyección especial de la película de animación "Ponyo", en Los Ángeles, el 27 de julio de 2009. (AP Foto/Chris Pizzello, archivo) AP

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, el icónico estudio ha hecho de su estilo tradicional —con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas— su sello distintivo, presente en “historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza”, indicó el jurado.

En su filmografía destacan la oscarizada “Hayao Miyazki: Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”, 2001), en la que se describe el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta; “Mononoke-hime” (“La princesa Mononoke”, 1997), que le dio reconocimiento internacional al estudio, y éxitos previos como “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”, 1988) y “Porco Rosso” (1992).

“Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente”, explicó el jurado en su acta. “El cine de Studio Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación”.

Studio Ghibli sucede al filósofo y ensayista alemán Byung-Chul Han, tras imponerse a las 48 candidaturas de 20 nacionalidades que aspiraban al reconocimiento.

La semana pasada, la fundación que concede los premios anunció que la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith recibirá el galardón en la categoría de Artes. En las próximas semanas se fallarán los de Letras, Ciencias Sociales, Deportes o Concordia, entre otros. El reconocimiento incluye un premio de 50.000 euros.

Los galardones se entregarán a finales de octubre en una ceremonia en Oviedo, en el norte de España, presidida por la familia real española.

FUENTE: AP