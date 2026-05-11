Stuani rescata al Girona con un gol agónico y sella el descenso del Real Oviedo

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El empate 1-1 significó que el Oviedo, último lugar de la tabla de posiciones, regresará a La Liga 2 tras una temporada en la máxima categoría.

El Girona estaba dos puntos por encima de la zona de descenso con tres partidos por disputar.

Sin embargo, solo seis unidades separan a los nueve equipos que van de los puestos 11 al 19, y una desesperada lucha por evitar el descenso y no acompañar al Oviedo parece destinada a decidirse en la última jornada.

El Rayo, que la semana pasada venció al Strasbourg para clasificarse a una final de la Conference League contra el Crystal Palace, llegó al partido en un gran momento y fue superior durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, le costó generar peligro sobre la portería del Girona y el marcador no se abrió hasta el minuto 86, cuando el delantero brasileño del Rayo, Alemão, desvió con astucia un disparo de larga distancia para convertirlo en gol.

No fue la primera vez esta temporada que Stuani salió desde el banquillo para salvar al Girona. El corpulento uruguayo conectó de cabeza un saque de esquina a los 90 para asegurar un punto crucial para el visitante.

El Girona se ubicaba en el 17mo puesto, dos puntos por delante del Alavés. El Rayo era 10mo. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP