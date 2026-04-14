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Stewart y Steer conectan vuelacercas, Rojos superan a Gigantes por 2-1

CINCINNATI (AP) — Spencer Steer y Sal Stewart conectaron vuelacercas solitarios, en tanto que Brady Singer permitió una carrera en seis entradas, para que los Rojos de Cincinnati superaran el martes 2-1 a los Gigantes de San Francisco.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases luego de batear un jonrón solitario ante los Gigantes de San Francisco, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases luego de batear un jonrón solitario ante los Gigantes de San Francisco, el martes 14 de abril de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Singer (1-1), quien en su apertura anterior laboró 2 2/3 entradas, necesitó apenas 75 lanzamientos para completar seis capítulos el martes. Permitió una carrera y seis hits, sin bases por bolas y con un ponche.

Emilio Pagán lanzó la novena entrada para acreditarse su quinto salvamento.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón solitario al segundo nivel de las gradas del jardín izquierdo para poner el encuentro 2-1 en la quinta entrada. Fue su tercer jonrón de la temporada y el 20mo de su carrera contra Cincinnati, la mayor cantidad frente a cualquier rival.

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FUENTE: AP

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