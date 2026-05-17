Steven Soderbergh usó IA en un documental sobre John Lennon. Y quiere hablar de ello

El director Steven Soderbergh posa en la sesión fotográfica de la película "John Lennon: The Last Interview" durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, el sábado 16 de mayo de 2026, en el sur de Francia. (AP Foto/John Locher) AP

Estaban promocionando su nuevo álbum “Double Fantasy”, pero la conversación de dos horas abarcó muchos temas. Aunque a los entrevistadores se les había advertido que “nada de preguntas sobre los Beatles”, Lennon y Ono se mostraron emocionantemente abiertos. Ese día, Annie Leibovitz también tomó el famoso retrato de un Lennon sin ropa, abrazado a Ono.

La entrevista es igual de desnuda. Ambos, y en particular Lennon, improvisan sobre el amor, su relación, la creatividad, la vida después de los Beatles, la crianza de su hijo pequeño, escribir canciones en la cama y mucho más. A los 40 años, el músico suena como alguien que ha encontrado una claridad real.

En “John Lennon: The Last Interview” ("John Lennon: La última entrevista"), Steven Soderbergh convierte esas cintas supervivientes en un documental que hace tanto por desmitificar a Lennon y Ono como “Get Back” hizo por los Beatles. La película se estrenó el sábado en el Festival de Cannes.

“Me conmovió muchísimo su generosidad de espíritu a lo largo de toda la conversación", explicó Soderbergh en una entrevista el sábado en Cannes. "Es como si el mundo hubiera ocurrido en un solo día, en este apartamento”.

Hacerla representó un problema agudo. Soderbergh estaba decidido a dejar que el audio sonara. Podía encontrar maneras de ilustrar gran parte de la película, pero aun así quedaba un gran vacío cuando la conversación se torna más filosófica.

“Trabajé en todo lo que se podía resolver excepto eso, durante todo el tiempo que pude", narra Soderbergh. "Luego llegó el momento inevitable de: ‘OK, pero en serio, ¿qué vamos a hacer?’ Empezamos a probar cosas, y se nos acabó el tiempo y el dinero. Ahí fue donde entró la parte de Meta”.

Soderbergh aceptó una oferta para usar el software de inteligencia artificial de Meta con el fin de hacer aparecer imágenes para esas secciones, que constituyen aproximadamente el 10% de la película. Cuando dio a conocer la noticia previamente este año, provocó un revuelo. ¿Uno de los principales cineastas de Estados Unidos estaba usando IA? ¿Y en un filme sobre un Beatle, nada menos?

Las partes con IA (vapuleadas de forma abrumadora por los críticos en Cannes) son bastante banales y no difieren mucho de los efectos especiales. Pero Soderbergh se colocó en primera línea de un debate en todo el sector sobre los usos de la IA en la realización cinematográfica. Para él, que ha hecho películas con iPhones, es una conversación que está deseoso de tener.

AP: En un momento en que la IA en el cine está bajo mucho debate, usted ha sido muy franco sobre su uso aquí. ¿Por qué?

SODERBERGH: La transparencia es muy importante (en) que, en el mundo fuera del contexto creativo, no somos conscientes del alcance con el que esto se está usando, y se está usando para manipularnos. No lo sabemos porque no lo dicen. Nos enteramos después, por accidente, por algún denunciante. Yo soy mi propio denunciante: “Esto es lo que él está haciendo”.

AP: ¿Esperaba una reacción tan fuerte?

SODERBERGH: Sabía lo que venía. Me lo tomo muy en serio, y entiendo por qué la gente tiene una respuesta emocional ante este tema. Como he dicho antes, siento que le debo a la gente la mejor versión de cualquier arte que intento hacer y una transparencia total sobre cómo lo hago. Pero sí, no puedes aceptar que Meta te ofrezca estas herramientas y te ofrezca terminar la película sin saber (de antemano) que vas a recibir algunas críticas. Eso formaba parte del trato.

AP: Algunos temen que la IA generativa despedazará a la industria del cine. Sin embargo, usted no la ve como el coco.

SODERBERGH: Creo que la mayoría de los trabajos que importan cuando haces una película no pueden ser realizados por esta tecnología y nunca lo serán. A medida que se vuelve posible que cualquiera cree algo que cumpla cierto estándar de perfección técnica, entonces la imperfección se vuelve más valiosa y más interesante. Todavía no hemos visto a alguien con cierta credibilidad creativa adoptar totalmente la IA en algo, y ver cómo reacciona la gente. Creo que es necesario. ¿Cómo sabes dónde está la línea hasta que alguien la cruza? No creo que lo que yo estoy haciendo la cruce. Algunas personas podrían discrepar. Aún no sé dónde está mi línea. Estoy esperando a ver.

AP: ¿Qué tipo de indicaciones le dio al programa para crear las animaciones?

SODERBERGH: Círculos de luz que salen de la nada, cosas así. Una rosa negra que se convierte en algo al estilo Busby Berkeley y luego una rosa roja. No fui muy elocuente con la gente con la que estaba trabajando. Era difícil describir las cosas que quería ver. Lo bueno de esta tecnología era, al menos, la capacidad de tener algo delante de mí rápidamente a lo que pudiera reaccionar.

AP: ¿Su experiencia le dio algún tipo de marco al que crea que se debería limitar esta tecnología?

SODERBERGH: He determinado que mi regla es: tiene que ser necesario. ¿Es esta la única manera de lograr lo que quiero ver? ¿Es realmente la mejor manera de hacerlo?. Esa es la verdadera pregunta. Vas a ver a mucha gente haciendo cosas con IA que no superan esos dos retos.

AP: Existe un debate ético, pero también uno estético. Por lo demás, esto es un diálogo humano crudo.

SODERBERGH: Necesitaba una manera de seguirlos visualmente en vuelo, o no estoy haciendo mi trabajo. Es difícil predecir cuánto tiempo nos llevará encontrar la homeostasis con esta tecnología. Creo que lo lograremos. Si observamos esta tecnología en el negocio de hacer películas, cada departamento tiene o tendrá una relación muy distinta con ella. Yo tendré una relación distinta a la de un guionista, a la de un actor, a la del diseñador de vestuario, el diseñador de producción, la gente de efectos de sonido.

Cada persona creativa va a tener su propio prisma y se verá afectada de maneras diferentes. Nuestro deseo inherente de tener una plantilla simple sobre cómo debe abordarse esto es parte del problema. No creo que eso sea posible. No creo que haya una solución única para todos.

AP: En cualquier caso, la conversación en la película es profundamente inspiradora.

SODERBERGH: Especialmente el deseo ardiente de él de destruir el mito de la estrella masculina del rock, en un momento en que nadie tenía eso en mente. Eso es inspirador. Lo que espero que los jóvenes que la vean saquen de esto es: este tipo dijo la verdad sobre todo desde el principio, hasta el último día de su vida. Simplemente así estaba hecho. Y era constructivo. Tenía opiniones muy firmes, pero también era muy reflexivo, y todo al servicio de: ¿podemos hacer esto mejor? ¿Podemos ser una mejor versión de los seres humanos en este planeta?

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP