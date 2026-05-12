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Steve Kerr firma nuevo contrato de 2 años para seguir entrenando con los Warriors de Golden State

SAN FRANCISCO (AP) — Steve Kerr ha firmado su nuevo contrato de dos años para seguir como entrenador de los Warriors de Golden State.

El equipo hizo el anuncio el martes, después de que Kerr llegara a un acuerdo el fin de semana pasado.

“Estoy agradecido por la oportunidad de seguir entrenando a este equipo. Esta organización ha significado muchísimo para mí durante los últimos 12 años —desde los propietarios hasta nuestros jugadores, nuestro personal y nuestros aficionados— y es un privilegio increíble formar parte de algo tan especial. Estoy entusiasmado por seguir compitiendo con este grupo”, manifestó Kerr en un comunicado.

Los Warriors se quedaron fuera de los playoffs por segunda vez en tres años, al obtener el décimo puesto de la Conferencia Oeste y, finalmente, perder en Phoenix en el torneo de play-in el mes pasado.

La etapa de 12 años de Kerr como entrenador de la franquicia ha incluido ocho apariciones en playoffs —cuatro campeonatos y seis apariciones en las Finales de la NBA junto a Stephen Curry y Draymond Green, incluidas cinco consecutivas de 2015 a 2019. Kerr se abrazó con esas dos estrellas cerca del final de la derrota en Phoenix y luego comentó que sabía que podría ser la última vez que estuvieran juntos.

Kerr, elegido Entrenador del Año de la NBA en 2015-16, tiene un récord de carrera de 604-353 y una marca de 104-48 en playoffs, con el último campeonato de Golden State ganado en 2022.

“Estamos encantados de que la etapa de Steve con los Warriors continúe. Su impacto en nuestra franquicia ha sido enorme, mucho más allá de los campeonatos y del increíble éxito en la cancha. El carácter y el liderazgo que demuestra cada día ayudan a marcar el tono de lo que esperamos que nuestra franquicia represente tanto ahora como en el futuro”, señaló el gerente general Mike Dunleavy.

Los Warriors tuvieron marca de 37-45 esta temporada mientras lidiaban con numerosas lesiones en el tramo final. Eso ocurrió después de que perdieran a Jimmy Butler por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en enero y de que soportaran la ausencia de Curry durante 27 partidos por una lesión en la rodilla derecha. Moses Moody también estuvo fuera por una lesión en la rodilla izquierda en marzo que requirió cirugía.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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