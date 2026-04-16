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Starmer enfrenta pedidos de dimisión tras revelaciones sobre embajador en EEUU

LONDRES (AP) — El primer ministro británico Keir Starmer afrontó el jueves llamados a dimitir, ante revelaciones de que Peter Mandelson inicialmente no recibió autorización de seguridad para ser embajador en Estados Unidos, cargo del que finalmente fue destituido por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El primer ministro Keir Starmer en una reunión con empresarios de redes sociales en Londres el 16 de abril del 2026. (Leon Neal/Pool Photo via AP)
El primer ministro Keir Starmer en una reunión con empresarios de redes sociales en Londres el 16 de abril del 2026. (Leon Neal/Pool Photo via AP) AP

Tras la revelación del periódico The Guardian, el gobierno indicó que Starmer no supo "hasta principios de esta semana” que el Ministerio de Exteriores había anulado el proceso de verificación de seguridad.

Starmer ya había insistido en que se siguió el debido proceso en el nombramiento, y que Mandelson, quien fue destituido en septiembre de 2025, había mentido sobre el alcance de sus vínculos con Epstein.

Una vez informado, Starmer “instruyó de inmediato a los funcionarios a establecer los hechos sobre por qué se concedió la verificación desarrollada, con el fin de poner en marcha planes para actualizar a la Cámara de los Comunes”, dijo un portavoz.

Legisladores de la oposición afirmaron que Starmer debería dimitir si había engañado al Parlamento.

Kemi Badenoch, líder del principal partido opositor, el Partido Conservador, sostuvo que Starmer está “definitivamente en terreno de dimisión”, mientras que Ed Davey, líder de los centristas Liberal Demócratas, manifestó que Starmer “debe irse” si engañó al Parlamento y mintió al público británico.

El mandato de Starmer afrontó su mayor crisis en febrero cuando documentos relacionados con Epstein revelados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos mostraron la cercanía de la relación de Mandelson con Epstein.

En particular, se cuestionó el criterio político de Starmer después de que correos electrónicos de los llamados Archivos Epstein sugirieran que Mandelson, cuando era miembro del gobierno laborista, transmitió información financiera sensible al desacreditado financista en 2009.

Starmer se ha disculpado repetidamente ante el público británico y ante las víctimas de Epstein por haber creído “las mentiras de Mandelson”. Ha dicho dentro y fuera del Parlamento que se cumplieron las normas de verificación necesarias relacionadas con el nombramiento de alguien para el codiciado puesto de embajador en Estados Unidos.

Posteriormente, la policía británica abrió una investigación penal y registró las dos viviendas de Mandelson en Londres y en el oeste de Inglaterra. Mandelson fue detenido el 23 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Quedó en libertad bajo fianza a la mañana siguiente tras más de nueve horas de interrogatorio.

Mandelson, quien ha negado haber hecho algo indebido, no ha sido acusado formalmente.

Días antes de la detención de Mandelson, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, también fue detenido por el mismo cargo. Al igual que Mandelson, el hermano menor del rey Carlos III era un estrecho asociado de Epstein.

A finales de 2024, Starmer nombró a Mandelson para el cargo de embajador, pese a saber de su relación previa con Epstein, quien murió en prisión en 2019. La experiencia de Mandelson en comercio se consideró un activo importante para intentar persuadir al gobierno de Trump de no imponer aranceles a productos británicos, y pareció dar resultado cuando los países alcanzaron un acuerdo comercial unos meses después.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre por una revelación anterior sobre sus vínculos con Epstein.

Documentos británicos confirman que Starmer eligió a Mandelson pese a advertencias de que podría exponer al gobierno a un “riesgo reputacional”. El gobierno afirma que publicará un nuevo lote de documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, después de verse obligado a hacerlo por el Parlamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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