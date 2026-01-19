Starmer condena la "errónea" amenaza arancelaria de Trump y la idea de una guerra comercial

Compartir en:









Starmer expresó que Reino Unido apoya el "derecho fundamental" de Groenlandia y Dinamarca a decidir el futuro de la isla ártica.

Starmer, quien ha trabajado para forjar una relación sólida con Trump, manifestó que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es vital y "estamos decididos a mantener esa relación fuerte, constructiva y enfocada en resultados". Sin embargo, señaló que eso no significa fingir que no existen diferencias.

En una conferencia de prensa en Londres, comentó que "ser pragmático no significa ser pasivo y la asociación no implica abandonar principios".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP