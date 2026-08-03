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"Spider-Man: Brand New Day" supera el récord de taquilla de "Avengers: Endgame"

Spider-Man venció a los Avengers en la taquilla. “Spider-Man: Brand New Day” rompió el récord de “Avengers: Endgame” como el mejor fin de semana de estreno en las taquillas de Norteamérica, recaudando 360 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, informó Sony Pictures el lunes.

Tom Holland posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de Spider-Man: Brand New Day, el 29 de julio de 2026, en Londres. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP)
Tom Holland posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de "Spider-Man: Brand New Day", el 29 de julio de 2026, en Londres. (Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP) AP

Sony proyectó el domingo que “Spider-Man” recaudaría alrededor de 355 millones de dólares en su primer fin de semana, donde se proyectó en 4.487 salas, una cifra que habría estado por debajo que impuso “Avengers: Endgame” en 2019 con 357 millones de dólares. Pero la cuarta película de Spider-Man --protagonizada por Tom Holland-- superó las expectativas.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group, señaló en un comunicado: “Los récords son para romperse, pero nos sentiremos muy orgullosos de este, durante todo el tiempo que lo conservemos”.

Antes de “Avengers: Endgame”, ninguna película había superado los 300 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel nacional. Los anteriores poseedores del récord fueron “Avengers: Infinity War”, que debutó con 257 millones de dólares en 2018, y “Star Wars: The Force Awakens” (247 millones de dólares en 2015). En diciembre de 2021, durante la pandemia, la tercera película de Holland como Spider-Man, “No Way Home”, se ganó un lugar en la lista con un debut de 260 millones de dólares, antes de recaudar 1.900 millones de dólares a nivel mundial.

La combinación de alta recaudación de “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey”, que comparten a los actores Holland, Zendaya y Jon Bernthal, también impulsó un fin de semana sin precedentes para las salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

Según Rentrak, la taquilla a nivel nacional ha subido más de un 15% respecto del año pasado, con más de 6.200 millones de dólares en ventas de entradas hasta la fecha.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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