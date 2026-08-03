Luis Manuel Otero afirma que "Bajanda", de Chocolate MC, se convirtió en un himno contra la dictadura cubana

Apenas dos semanas después de llegar a Miami tras ser excarcelado y enviado al exilio, el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara volvió a pronunciarse sobre la realidad política de la isla.

En una publicación difundida este domingo en Instagram , el cofundador del Movimiento San Isidro reivindicó al cantante urbano Chocolate MC y aseguró que su tema “Bajanda” trascendió el ámbito musical para convertirse en “un himno contra la dictadura cubana” .

En su mensaje, Otero Alcántara reconoció la compleja trayectoria personal del artista, pero destacó el impacto cultural y político de una de sus canciones más populares.

“El Choco, el Rey del Reparto. A pesar de los errores y de todo lo que ha pasado en su vida, su Bajanda marcó a toda una generación y también se convirtió en un himno contra la dictadura cubana”, escribió.

La publicación estuvo acompañada de las etiquetas #SOSCuba , #EnCubahayUnaDictadura y #LibertadParaLosPresosPoliticos , y generó cientos de reacciones en pocas horas.

Lanzada en 2018 , “Bajanda” se convirtió en uno de los mayores éxitos del reparto cubano y alcanzó una amplia difusión tanto dentro como fuera de la isla.

Tres años después, en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), Chocolate MC publicó “Bajanda 2”, una versión con un mensaje político explícito que incluía la frase:

“Díaz-Canel, te vas bajanda”.

En ese momento, el cantante expresó públicamente su respaldo a las manifestaciones y aseguró que su música estaba “a disposición del pueblo cubano”.

La trayectoria de Chocolate MC estuvo marcada por problemas judiciales

En su publicación, Otero Alcántara también hizo referencia a los problemas personales y legales que han rodeado al artista.

Chocolate MC, cuyo nombre es Yosvani Sierra Hernández, enfrentó múltiples procesos judiciales en Estados Unidos en los últimos años.

En 2026, aceptó un acuerdo con la Fiscalía de Miami-Dade mediante el cual fue condenado a 10 años de prisión, seguidos por cinco años de libertad condicional, tras enfrentar diversos cargos penales.

Sin embargo, el activista insistió en separar esa situación del impacto cultural que tuvo su música entre los cubanos.

Luis Manuel Otero retoma el activismo desde el exilio

La publicación forma parte de las primeras intervenciones públicas de Otero Alcántara desde su llegada a Miami.

El artista fue liberado por las autoridades cubanas el 18 de julio de 2026 y viajó ese mismo día a Estados Unidos, donde permanece en condición de exilio.

Tras recuperar la libertad, ha reiterado que continuará denunciando la situación política de Cuba.

“Voy a seguir fajao, esa es mi misión”, declaró a su llegada a Miami.

La música urbana y las protestas en Cuba

Durante los últimos años, varios artistas del género urbano han utilizado sus canciones para expresar críticas al Gobierno cubano o mostrar respaldo a movimientos ciudadanos.

Temas como “Patria y Vida” y “Bajanda 2” adquirieron notoriedad durante las protestas del 11J, convirtiéndose en referencias para distintos sectores de la oposición y del activismo dentro y fuera de la isla.