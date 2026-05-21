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SpaceX suspende de último minuto lanzamiento de una versión más grande de Starship

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — SpaceX estuvo a menos de medio minuto el jueves de lanzar una versión más nueva y grande de su cohete Starship, pero una serie de problemas obligó a la compañía a detener la cuenta regresiva.

El mega cohete Starship de SpaceX antes de un lanzamiento de prueba que fue posteriormente aplazado, el jueves 21 de mayo de 2026, en Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay)
El mega cohete Starship de SpaceX antes de un lanzamiento de prueba que fue posteriormente aplazado, el jueves 21 de mayo de 2026, en Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

El cohete, de 124 metros (407 pies) de altura, estaba listo para iniciar un viaje que lo llevaría a rozar el espacio y hasta el otro extremo del planeta. Pero surgieron inconvenientes con la nueva plataforma en Starbase, cerca de la frontera con México, y la compañía se quedó sin tiempo.

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, explicó posteriormente que el pasador hidráulico que mantiene en su lugar el brazo de la torre de lanzamiento no se retrajo. Si se puede solucionar ese problema rápidamente, entonces se realizará otro intento de lanzamiento el viernes, recalcó.

El intento de lanzamiento se produjo un día después de que Musk anunció que su compañía de cohetes empezará a cotizar en la bolsa.

Starship lleva 20 satélites Starlink simulados que serán liberados antes de que la nave realice un reingreso controlado en el océano Índico para concluir su trayecto de una hora. Será el 12.º vuelo de prueba de un cohete Starship y el primero desde finales del año pasado.

La NASA cuenta con que esta versión más reciente de Starship sea capaz de llevar astronautas a la Luna dentro de unos años.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. LA AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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