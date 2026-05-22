SpaceX finalmente realiza lanzamiento de prueba de su cohete Starship más grande y potente

Camiones cargados con nitrógeno esperan su turno para abastecer al cohete Starship de SpaceX antes de un vuelo de prueba, el viernes 22 de mayo de 2026, en Starbase, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

El enorme y rediseñado cohete hizo su presentación dos días después de que el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, anunció que la empresa comenzará a cotizar en la bolsa. La nave despegó desde el extremo sur de Texas con 20 satélites simulados Starlink a bordo, los cuales serán liberados durante su trayecto en el que rozará el espacio y concluirá del otro lado del mundo.

Se trata del 12.º vuelo de prueba del cohete con el que Musk busca llevar a algún día a personas a Marte. Pero el primer paso es la Luna y el programa Artemis de la NASA.

El último lanzamiento del modelo previo de Starship fue en octubre. El cohete de tercera generación de SpaceX —el V3— se elevó desde una plataforma de lanzamiento completamente nueva en Starbase, cerca de la frontera con México. Problemas de último minuto con la plataforma frustraron el intento de lanzamiento del jueves.

SpaceX esperaba evitar los problemas que sufrió en lanzamientos consecutivos el año pasado, cuando explosiones en pleno vuelo arrojaron escombros sobre el Atlántico. Lanzamientos previos también terminaron en llamas.

Con 124 metros (407 pies) de altura, el modelo más reciente supera por más de un metro las versiones anteriores de Starship, además de que ofrece una mayor potencia del motor.

El propulsor renovado incorpora una menor cantidad de aletas de rejilla, aunque con mayor tamaño y resistencia para dirigir su regreso a la Tierra. Además, cuenta con una línea de transferencia de combustible más grande y firme para alimentar los 33 motores principales. Esta línea de combustible tiene el tamaño del propulsor de la primera etapa del Falcon 9 de SpaceX. La nave espacial de acero inoxidable, de aspecto retro, también tiene más de todo —más cámaras y mayor capacidad de navegación y de cómputo—, además de conos de acoplamiento para futuros encuentros y misiones lunares.

Starship está concebido para ser completamente reutilizable, con enormes brazos mecánicos en las plataformas de lanzamiento para atrapar las etapas del cohete cuando regresen. Pero en el lanzamiento de prueba del viernes no se recuperaría nada. El Golfo de México marcó el final del trayecto para el propulsor de la primera etapa, y el océano Índico será el fin del camino para la nave y sus satélites simulados.

La NASA le está pagando miles de millones de dólares a SpaceX —así como a Blue Origin, de Jeff Bezos— para proporcionar los módulos de alunizaje que se usarán para llevar a los astronautas del programa Artemis a la Luna.

Las dos compañías están enfrascadas en una lucha por ser las primeras.

Aunque Starship ha alcanzado los bordes del espacio en varios de sus lanzamientos, el Blue Moon aún no ha despegado, aunque ya prepara un prototipo para un intento de misión lunar más adelante este año.

La NASA realizó con éxito un sobrevuelo lunar en abril y el siguiente paso sería una prueba de acoplamiento en órbita alrededor de la Tierra el próximo año. Para esa misión --Artemis III-- los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula Orion con Starship, con Blue Moon, o con ambos cohetes.

Un alunizaje de dos astronautas —Artemis IV— podría llevarse a cabo tan pronto como en 2028 ya sea con Starship o Blue Moon, dependiendo de qué módulo sea más seguro y esté listo primero. Será el primer alunizaje tripulado de la NASA desde el Apolo 17 en 1972. En esta ocasión, el objetivo es una base ubicada cerca del polo sur de la Luna que sea atendida por astronautas y robots.

SpaceX ya está aceptando reservas para vuelos privados a la Luna y Marte en Starship.

El primer turista espacial del mundo, el empresario californiano Dennis Tito y su esposa se inscribieron hace 3 años y medio para un vuelo alrededor de la luna.

Otro acaudalado turista espacial —el inversionista chino Chun Wang— anunció esta semana que volará a Marte en la primera misión interplanetaria de Starship. Wang ya había fletado el año pasado un vuelo polar de SpaceX en una cápsula Dragon y, junto con una tripulación elegida por él, se convirtió en el primero en orbitar por encima de los polos norte y sur.

No se reveló ni el precio ni la fecha de su crucero a Marte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP