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SpaceX dice que puede comprar la herramienta de IA Cursor por $ 60.000 millones este año

SAN FRANCISCO (AP) — SpaceX afirma que tiene los derechos para comprar la herramienta de programación informática con inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares a finales de este año, mientras la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca maneras de competir con sus rivales Anthropic y OpenAI antes de su debut en Wall Street.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, el 6 de febrero de 2018. (Foto AP/John Raoux, Archivo)
Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, el 6 de febrero de 2018. (Foto AP/John Raoux, Archivo) AP

SpaceX indicó que, como alternativa, podría pagar 10.000 millones de dólares para “trabajar juntos” con Cursor.

SpaceX anunció el acuerdo el martes en X, que junto con el chatbot de IA Grok forma parte de una constelación de propiedades que Musk ha integrado en su empresa de cohetes.

Cursor, creada por la startup de San Francisco Anysphere, es un popular asistente de escritura de software que funciona con IA. Lo que SpaceX describe como la amplia “distribución entre ingenieros de software expertos” de Cursor probablemente sea parte de lo que la hace atractiva para la empresa de Musk, al darle acceso a una nueva base de clientes.

Cursor señaló que su nueva alianza con la filial de SpaceX, xAI, le permitirá desarrollar futuros productos de inteligencia artificial utilizando Colossus, el enorme complejo de centros de datos de xAI, con sede en Memphis, Tennessee.

“Queríamos llevar nuestros esfuerzos de entrenamiento más allá, pero nos había limitado la capacidad de cómputo”, indicó Cursor en un comunicado en X, donde no mencionó la posibilidad de una adquisición. “Con esta alianza, nuestro equipo aprovechará la infraestructura Colossus de xAI para ampliar de forma drástica la inteligencia de nuestros modelos”.

Cursor, que inició en 2022, ayudó a impulsar una tendencia llamada “vibe coding”, a medida que los asistentes de programación con IA se han vuelto cada vez más capaces de realizar programación informática.

Cursor compite con otras herramientas de programación como Claude Code, de Anthropic, y Codex, de OpenAI, pero también ha dependido en gran medida de alianzas con esas empresas de investigación de IA más grandes para los cimientos de su tecnología.

Fue Composer, de Cursor, combinado con Claude Sonnet, de Anthropic, con lo que un destacado investigador de IA estaba experimentando en proyectos de fin de semana cuando acuñó la expresión “vibe coding” a principios de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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