Southampton podría ser expulsado de final del playoff de ascenso por acusaciones de espionaje

La English Footbal League (EFL) acusó el viernes a Southampton de infringir su reglamento, al señalarlo por la supuesta filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento de Middlesbrough, su rival en la semifinal.
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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — La posibilidad de que Southampton sea excluido de la final del playoff de ascenso por acusaciones de espionaje pareció cobrar fuerza el jueves, cuando se advirtió a los aficionados que podría haber cambios en el partido que decide quién subirá a la Liga Premier.
La English Footbal League (EFL) acusó el viernes a Southampton de infringir su reglamento, al señalarlo por la supuesta filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento de Middlesbrough, su rival en la semifinal.
La EFL informó el jueves que la audiencia sobre las acusaciones se realizará el 19 de mayo o antes. Añadió que todavía planeaba disputar la final de Wembley, según lo previsto, el 23 de mayo, pero que los aficionados deben estar “al tanto de que el resultado del procedimiento disciplinario aún podría derivar en cambios en el partido”.
“La Liga reconoce que esta compleja situación ha causado preocupación y trastornos a los aficionados, en particular a quienes están haciendo arreglos de viaje, y seguirá proporcionando la mayor claridad posible”, indicó.
Southampton terminó ganando su semifinal a doble partido contra Middlesbrough y enfrentará Hull en Wembley.
El comunicado de la liga no reveló cuáles serían los posibles cambios y no mencionó castigos potenciales si se determinara que Southampton es culpable.
Pero la insinuación de que podría haber un impacto en la final abrió la posibilidad de que el club de la costa sur sea impedido de participar, o de que el partido se aplace.
“La EFL cuenta con varios planes de contingencia en caso de que sean necesarios, lo que también incluye considerar cualquier proceso de apelación, si hiciera falta”, señaló la liga.
Agregó que la comisión emitirá una decisión lo antes posible.
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FUENTE: AP
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