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Soriano acumula 4 victorias al hilo y baja su efectividad en triunfo de Angelinos 9-6 sobre Rojos

CINCINNATI (AP) — El dominicano José Soriano ponchó a 10 en siete entradas sin permitir carreras para convertirse en el ganador de cuatro juegos al hilo en las Grandes Ligas, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 9-6 a los Rojos el domingo para lograr su primera victoria de serie en Cincinnati desde 2007.

José Soriano, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
José Soriano, lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Soriano (4-0) permitió dos hits y otorgó tres bases por bolas, realizó 106 lanzamientos y redujo su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— a 0,33. Se convirtió en el primer lanzador de los Angelinos en ganar sus primeras cuatro aperturas desde que Jered Weaver encadenó seis triunfos en 2011.

Los Ángeles amplió su ventaja a 9-0 en la octava entrada y se llevó dos de tres para conseguir su primera serie ganada ante los Rojos desde que ganó dos de tres del 12 al 14 de junio de 2007.

Mike Trout, quien anotó tres carreras, conectó un doble impulsor en la segunda entrada y anotó con un elevado de sacrificio del cubano Jorge Soler. El venezolano Oswald Peraza conectó un jonrón al primer lanzamiento de la cuarta.

Andrew Abbott (0-2) permitió siete carreras, igualando el máximo de su carrera, y por primera vez le anotaron siete carreras limpias. Concedió ocho hits y un par de bases por bolas en tres entradas.

El dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón de tres carreras, su quinto cuadrangular de la temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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