Soldados eritreos entraron en ciudades del norte de Etiopía, según comandante aliado del gobierno

Un combatiente de las Fuerzas de Paz de Tigray, se apoya en un vehículo tras entrar en Mekelle, en la región de Tigray, Etiopía, el 4 de octubre de 2026. (AP Foto/Filmon Equar Hailu) AP

Ermiyas Ababu, comandante de la Fuerza de Paz de Tigray con base en Mekelle, afirmó que efectivos eritreos entraron en Adigrat el martes y en Idaga Hamus el miércoles. Oficiales y comandantes del ejército de Eritrea estaban realizando labores de vigilancia en Idaga Hamus, agregó citando reportes de su personal en la zona.

Por su parte, el grupo de monitoreo de conflictos ACLED informó que tropas eritreos cruzaron la frontera en Zelambesa el miércoles y que drones militares etíopes las atacaron en Guada mientras se desplazaban hacia Idaga Hamus.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente ninguna de las dos versiones. ACLED, que facilitó su versión a través del analista de África Oriental Jalale Getachew Birru, no había respondido el jueves por la mañana a una consulta sobre la fuente de sus afirmaciones.

Las acusaciones surgen en pleno recrudecimiento de los combates entre las fuerzas del gobierno etíope y una alianza opositora que incluye al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, o TPLF.

El ministro de Información de Eritrea, Yemane Gebremeskel, acusó el miércoles a Etiopía de fabricar acusaciones para justificar una acción militar contra su país. En una publicación en X, señaló al partido gobernante en el país vecino de crear “una narrativa falaz de ‘autodefensa’”. No abordó específicamente los movimientos o ataques descritos por ACLED.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reiteró el lunes que su país, que no tiene salida al mar, debe tener acceso al mar Rojo. Etiopía perdió su costa cuando Eritrea se independizó en 1993. El Ministerio de Exteriores etíope afirmó el lunes que sigue comprometido con el diálogo y con una relación pacífica con sus vecinos.

Eritrea ha negado las acusaciones de Etiopía de que apoya al TPLF. La semana pasada, anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas después de que Etiopía expulsó a 10 diplomáticos del país y cerró su embajada en Asmara.

En Shire, los residentes Mesu’ud Ahmed y Abadi Halefom contaron a la AP por teléfono el miércoles por la noche que habían presenciado la retirada de fuerzas del TPLF antes en el día. Cuando hablaron, ni las tropas gubernamentales y ni fuerzas aliadas habían entrado aún a la ciudad, comentó Mesu’ud.

Shire ha sido un importante refugio para desplazados por los combates en Tigray y una base para operaciones para la ayuda humanitaria.

“El TPLF se fue, pero las fuerzas del gobierno y sus aliados no entraron en la ciudad, aunque escuchamos que vienen”, manifestó Mesu’ud. “Todo el mundo ha cerrado sus tiendas en Shire y se ha llevado su mercancía por temor a saqueos”.

Combatientes aliados del gobierno entraron en Mekelle, la capital regional de Tigray, el domingo después de que el TPLF anunciara su retirada. La Fuerza de Paz de Tigray impuso un toque de queda el miércoles de 8 de la tarde a 6 de la mañana

La fuerza incluye a exmiembros del ala armada del TPLF. Ermiyas dijo el martes que estaba trabajando con tropas federales etíopes para ampliar su control.

El TPLF se unió el mes pasado a otros seis grupos opositores en una alianza que busca la destitución de Abiy. Los combates se intensificaron a finales del mes pasado, lo que socavó el acuerdo de paz de noviembre de 2022 que puso fin a una devastadora guerra de dos años.

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Filmon Equar Hailu en Mekelle, Etiopía, y Amir Aman Kiyaro en Hamburgo, Alemania, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP