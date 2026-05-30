americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Soldado guyanés herido en tiroteo fronterizo con hombres armados en Venezuela

GEORGETOWN, Guyana (AP) — Un soldado guyanés resultó herido en un tiroteo con hombres armados en Venezuela que ocurrió a lo largo de la frontera que comparten, informaron las autoridades.

La Fuerza de Defensa de Guyana indicó en un comunicado que una lancha patrulla en el río Cuyuní fue atacada a tiros el viernes por la noche.

Se trata del más reciente de varios enfrentamientos sangrientos en los últimos años, mientras las tensiones se mantienen altas por la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo, un territorio que conforma dos tercios de la superficie de Guyana. Un ataque previo dejó heridos a ocho soldados guyaneses.

Los dos países comparecieron a principios de este mes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para presentar argumentos en una disputa por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas) rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales. También se ubica cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro que actualmente producen un promedio de 900.000 barriles al día.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho a los jueces en La Haya que la disputa centenaria se resolverá mediante negociaciones políticas y no un fallo judicial.

Venezuela considera que el Esequibo es su territorio porque la región estaba dentro de sus límites durante el periodo colonial. Sostiene que un acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la entonces Guayana Británica, hoy Guyana, anuló una frontera trazada en 1899 por árbitros internacionales.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Destacados del día

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter