Soldado de EEUU, acusado de usar información sobre captura de Maduro para ganar $400.000 en apuestas

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El expresidente venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, escucha mientras su abogado defensor, Barry Pollack, en el centro, se dirige al juez Alvin Hellerstien (que no aparece en la imagen), ante la mirada de la esposa de Maduro, Cilia Flores, en el extremo izquierdo, el jueves 26 de marzo de 2026, en el tribunal federal de Manhattan, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP) AP

Gannon Ken Van Dyk participó en las labores para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

Van Dyk era un soldado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba apostado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, según la acusación formal, aunque el documento ofrece pocos detalles adicionales sobre su servicio militar.

Ha sido acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude con medios electrónicos y realización de una transacción monetaria ilegal.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Van Dyke se incorporó al Ejército en 2008 y, en 2023, fue ascendido al rango de sargento mayor, el segundo rango más alto entre el personal alistado del Ejército, según la acusación formal. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP