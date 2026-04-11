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Soderstrom pega 2 jonrones y Atléticos propinan a Senga su peor derrota en triunfo 11-6 ante Mets

NUEVA YORK (AP) — Tyler Soderstrom conectó sus dos primeros jonrones de la temporada e impulsó cinco carreras el sábado, mientras los Atléticos vapulearon a Kodai Senga en una victoria 11-6 sobre los atribulados Mets de Nueva York.

Tyler Soderstrom (21), de los Atléticos de Oakland, conecta un jonrón de tres carreras durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Tyler Soderstrom (21), de los Atléticos de Oakland, conecta un jonrón de tres carreras durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 11 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Carlos Cortes disparó un jonrón de tres carreras por los Atléticos, que han ganado cuatro juegos consecutivos —dos contra los Yankees y dos contra los Mets en Nueva York.

Senga (0-2) permitió siete carreras en 2 2/3 entradas en la peor apertura de su carrera en las Grandes Ligas. Había tolerado cinco carreras en tres ocasiones en sus primeras 54 aperturas de temporada regular.

Con el toletero dominicano Juan Soto en la lista de lesionados, los Mets han sido superados 29-9 durante una racha de cuatro derrotas que siguió a una seguidilla de cuatro victorias.

Soderstrom conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada antes de que Cortes sacara del juego a Senga con su batazo de tres carreras.

Jacob Lopez (1-1) permitió cinco carreras en poco más de cinco entradas para llevarse la victoria.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 5-1 con una anotada. El cubano Luis Robert Jr. de 4-1 con una anotada. El dominicano Jorge Polanco de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Francisco Álvarez de 4-2 con una anotada y una producida. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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