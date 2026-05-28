Socorristas buscan a desaparecidos tras incendio en edificio de apartamentos de Dallas

Un empleado de Atmos Energy trabaja en el lugar de un incendio en un complejo de apartamentos en Dallas, el jueves 28 de mayo de 2026. (AP Foto/Gabriela Passos) AP

El incendio envió enormes columnas de humo negro al cielo y provocó una respuesta masiva de los bomberos.

"Ha habido muertes", dijo Mark Berry, subjefe de Dallas Fire-Rescue, en una conferencia de prensa. Añadió que la misión cambió de rescate a recuperación. “Permítannos avanzar en la fase de recuperación y obtener una cifra total”.

Decenas de bomberos registraban los escombros humeantes del edificio en las afueras del centro de Dallas la tarde del jueves, mientras algunos de sus compañeros seguían empapando los restos ennegrecidos.

Berry señaló que los bomberos respondían a una llamada por una fuga de gas cuando ocurrió una explosión.

“Teníamos refuerzos en camino”, comentó Berry, “pero la explosión ya había ocurrido”.

Funcionarios de la ciudad indicaron que, en el momento de la explosión, no se realizaban trabajos de mantenimiento municipal en el lugar.

El subjefe James Russ, de Dallas Fire-Rescue, dijo durante una conferencia de prensa anterior que al menos cuatro personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones.

Los bomberos acudieron al lugar mientras las llamas y el humo negro se elevaban hacia el cielo. Algunos dirigían sus mangueras a montones de escombros humeantes, mientras otros retiraban madera y otros restos quemados para buscar a cualquiera que estuviera atrapado debajo. Poco más que una carcasa ennegrecida del edificio original permanecía en pie.

“El incendio está contenido, pero nuestros miembros siguen trabajando en el lugar para realizar búsquedas”, indicó Russ.

Las autoridades instalaron un centro de reunificación familiar en una escuela secundaria cercana. Varias horas después del incendio, Frances Rizo todavía intentaba encontrar a su amiga, que vivía en el edificio.

“No contesta el teléfono”, expresó Rizo.

Julie Jensen contó que estaba en su casa, a menos de una cuadra del edificio en llamas, cuando escuchó un estallido que le dejó los oídos zumbando.

“Estaba sentada en mi sofá viendo televisión; las cosas salieron volando de nuestras paredes”, relató Jensen.

Jensen dijo que vio humo elevándose y a vecinos corriendo cuando miró por la ventana. Agarró el gato de su familia y se fue, y encontró un estacionamiento cercano para esperar hasta saber que era seguro regresar.

Sal De La Rosa estaba trabajando en un taller de reparación de autos cercano cuando “de repente escuchamos y sentimos este enorme estruendo”.

“Sentimos como si el edificio se sacudiera un poco”, explicó De La Rosa.

Dijo que un compañero de trabajo salió y vio un humo espeso y negro elevándose en el aire.

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Periodistas de The Associated Press Jim Vertuno en Austin, Texas, y Russ Bynum en Savannah, Georgia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP