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Socorristas buscan a 7 personas atrapadas en una cueva de Laos tras inundaciones repentinas

BANGKOK (AP) — Rescatistas libran una batalla contra el tiempo por llegar hasta donde se encuentran siete personas atrapadas en una cueva desde la semana pasada en la región central de Laos.

En esta imagen difundida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistas buscan a siete personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, el lunes 25 de mayo de 2026, en Laos. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP)
En esta imagen difundida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistas buscan a siete personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, el lunes 25 de mayo de 2026, en Laos. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP) AP

Un grupo de residentes de la provincia de Xaisomboun entró a la cueva en busca de oro el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias desataron inundaciones repentinas que bloquearon la salida, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

Bounkham Luanglath, quien encabeza la organización Laos’ Rescue Volunteer for People, declaró el lunes a The Associated Press que un miembro del grupo logró escapar antes de que la salida quedara bloqueada y alertó a las autoridades. Hasta el momento se desconoce el estado de las siete personas que siguen atrapadas.

Explicó que la cueva es una cámara estrecha que los residentes suelen visitar en busca de yacimientos de oro. Añadió que las autoridades habían advertido en varias ocasiones a los habitantes que ni ingresaran en la cueva por motivos de seguridad.

La emisora estatal Lao National Radio informó que rescatistas tailandeses llegaron el domingo al lugar. Desde entonces, equipos de buzos han comenzado a avanzar por secciones inundadas de la cueva hacia donde se cree que el grupo podría estar atrapado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Laos se negó a comentar la situación. El país del sudeste asiático es un Estado comunista de partido único, sin oposición organizada, y el gobierno suele mantener un estricto control sobre la información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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