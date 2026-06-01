Sobrevivientes del ébola relatan su experiencia; hay casi 300 casos confirmados en el Congo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, derecha, saluda a Ezo Etienne, un trabajador sanitario que logró recuperarse del ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

El brote sigue concentrado en la provincia oriental de Ituri, donde se han confirmado 264 casos, indicó el Ministerio de Salud. El Congo ha reportado más de 1.000 casos sospechosos del virus Bundibugyo, la especie de ébola que se confirmó semanas después de que el brote comenzara discretamente.

El brote se ha extendido a 22 zonas de salud en tres provincias orientales, según datos del gobierno, mientras la Organización Mundial de la Salud busca destacar señales de progreso, como nuevas entregas de suministros a centros de salud con una escasez de recursos muy marcada.

El Ministerio de Salud del Congo afirma que los principales desafíos para contener el brote en la remota región incluyen la detección temprana y el aislamiento rápido de los casos, un rastreo riguroso de contactos, entierros seguros y dignos, y el fortalecimiento de la prevención y el control de infecciones en los centros de salud.

Mientras tanto, la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias dijo el lunes que comprometería hasta 62 millones de dólares para acelerar el desarrollo de tres vacunas experimentales contra el Bundibugyo, desarrolladas por la International AIDS Vaccine Initiative, Moderna y la Universidad de Oxford, respectivamente.

Los trabajadores de la salud han enfrentado un alto riesgo. La OMS rindió homenaje a cinco de ellos como sobrevivientes durante el fin de semana, en una visita del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, mientras inauguraba un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, capital de la provincia de Ituri.

El enfermero Baraka Bulambulu contó que se sintió eufórico cuando las pruebas finales de ébola que le realizaron dieran negativo.

“Salir con vida de esta enfermedad es una alegría indescriptible”, dijo con una amplia sonrisa.

Ezo Étienne, otro enfermero recuperado, relató que empezó a sentirse mareado mientras revisaba a los pacientes.

“Llamé al equipo y les dije: ‘Algo anda mal aquí’”, recordó. “Decidí descansar un poco y, unos minutos después, empecé a vomitar”.

El virus se propaga mediante el contacto cercano con los fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos. El tratamiento se ha centrado principalmente en los síntomas, indicó la OMS.

“Su valentía da esperanza y su historia viva demuestra que este brote puede detenerse”, les dijo Tedros a los trabajadores de la salud el domingo.

A pesar de desafíos como las amenazas de grupos armados y el enojo contra los trabajadores de la salud por parte de algunos residentes recelosos, las recuperaciones son “una victoria que vale la pena celebrar”, afirmó el doctor Dieudonne Mwamba Kazadi, director general del Instituto Nacional de Salud Pública de Congo.

“Es un mensaje contundente de que es posible recuperarse del ébola cuando se busca atención temprana en un centro de salud especializado”, agregó.

En la vecina Uganda se han reportado nueve casos de ébola en este brote, y el país cerró su frontera con el Congo para intentar limitar su propagación. Aunque se han producido más de 20 brotes de ébola en el Congo y Uganda, el virus Bundibugyo ha sido poco frecuente.

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Jean-Yves Kamale en Kinshasa, República Democrática del Congo, contribuyó a este Despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP