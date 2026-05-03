americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Smith conecta sencillo de 2 carreras en la 10ma y Astros vencen 3-1 a Medias Rojas

BOSTON (AP) — Cam Smith conectó un sencillo de dos carreras con dos outs contra el Monstruo Verde en la décima entrada, y los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Medias Rojas de Boston el domingo para quedarse con la serie.

Cam Smith, de los Astros de Houston, conecta un sencillo permitiendo que dos corredores anoten durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 3 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell)
Cam Smith, de los Astros de Houston, conecta un sencillo permitiendo que dos corredores anoten durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 3 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

El mexicoamericano Jarren Duran conectó un jonrón solitario por los Medias Rojas, su segundo cuadrangular en tres juegos después de disparar un batazo de tres carreras en la victoria del viernes.

Boston se fue de 0 de 11 con corredores en base, dejando varados a 13.

El abridor venezolano de Boston, Ranger Suárez, salió del juego después de cuatro entradas sin permitir carreras debido a rigidez en el tendón de la corva derecho. Tras venir de lanzar ocho entradas en blanco, permitiendo un solo hit y ponchando a 10 en su apertura anterior, permitió tres hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

El toletero cubano de Houston Yordan Alvarez apenas se fue de 1 de 14 en la serie, con un sencillo.

El dominicano Bryan Abreu (1-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria. Cody Bolton, de Houston, lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras.

Duran conectó su jonrón a las gradas del jardín derecho en la quinta entrada y Houston empató con un elevado de sacrificio de Matthews en la sexta.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter