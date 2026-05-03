Smith conecta sencillo de 2 carreras en la 10ma y Astros vencen 3-1 a Medias Rojas

Compartir en:









Cam Smith, de los Astros de Houston, conecta un sencillo permitiendo que dos corredores anoten durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 3 de mayo de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

El mexicoamericano Jarren Duran conectó un jonrón solitario por los Medias Rojas, su segundo cuadrangular en tres juegos después de disparar un batazo de tres carreras en la victoria del viernes.

Boston se fue de 0 de 11 con corredores en base, dejando varados a 13.

El abridor venezolano de Boston, Ranger Suárez, salió del juego después de cuatro entradas sin permitir carreras debido a rigidez en el tendón de la corva derecho. Tras venir de lanzar ocho entradas en blanco, permitiendo un solo hit y ponchando a 10 en su apertura anterior, permitió tres hits, ponchó a tres y dio una base por bolas.

El toletero cubano de Houston Yordan Alvarez apenas se fue de 1 de 14 en la serie, con un sencillo.

El dominicano Bryan Abreu (1-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria. Cody Bolton, de Houston, lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras.

Duran conectó su jonrón a las gradas del jardín derecho en la quinta entrada y Houston empató con un elevado de sacrificio de Matthews en la sexta.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP