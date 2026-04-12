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Skubal supera a Alcántara y Tigres vencen 8-2 a Marlins para barrer la serie

DETROIT (AP) — Tarik Skubal superó en el duelo de pitcheo al dominicano Sandy Alcántara en un enfrentamiento entre ganadores del Premio Cy Young; Dillon Dingler, Kevin McGonigle y Kerry Carpenter conectaron jonrones, y los Tigres de Detroit completaron la barrida de tres juegos con la victoria del domingo 8-2 sobre los Marlins de Miami.

El pitcher de los Tigres de Detroit Tarik Skubal lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
El pitcher de los Tigres de Detroit Tarik Skubal lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Con su seguidilla de tres triunfos, Detroit se recuperó de una racha en la que perdió 9 de 11 encuentros.

Skubal retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó, y la oferta de juego sin hits del dos veces vigente ganador del Cy Young de la Liga Americana se terminó con el sencillo flojo de Austin Slater, con dos outs en la sexta entrada.

Skubal (2-2) permitió una carrera y dos hits —su cifra más baja de la temporada— con siete ponches en 6 2/3 entradas.

Alcántara (2-1) permitió siete carreras y 10 hits, después de haber concedido un total de dos carreras limpias y 10 hits en sus primeras tres aperturas del año.

McGonigle conectó el primer jonrón de su carrera en la quinta entrada para poner el juego 4-0, y Carpenter añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de tres anotaciones.

Por Miami, Otto López elevó de sacrificio en la séptima para impulsar a Jakob Marsee y agregó un jonrón solitario en la novena.

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