Skenes ya piensa en los playoffs con Piratas previo al día inaugural ante unos renovados Mets

Ryan O'Hearn, de los Piratas de Pittsburgh, celebra su jonrón de tres carreras ante el venezolano Saúl Terán, de los Filis de Filadelfia, junto a Bryan Reynolds (10) y Jared Triolo (19) durante la tercera entrada de un juego de béisbol de pretemporada el viernes 6 de marzo de 2026, en Bradenton, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

“Queremos ganar la división. Queremos llegar a los playoffs. Eso es todo. ¿Cómo lo hacemos? Quién sabe”, manifestó el miércoles el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional.

“No quiero poner un número de victorias ahí fuera porque eso solo nos pone un techo. Tenemos que salir ahí y jugar bien todos los días”.

Esa búsqueda comienza el jueves, cuando Skenes lance por los Piratas contra el dominicano Juan Soto, Bo Bichette y una alineación renovada de los Mets de Nueva York en un juego inaugural televisado a nivel nacional en el Citi Field.

El dominicano Freddy Peralta hará su debut con los Mets en el montículo después de que el dos veces All-Star fuera adquirido de Milwaukee en un canje en enero.

“Sé que él es grandioso. Yo lo veo como que estoy compitiendo contra él, ¿sabes a lo que me refiero? Porque sé que probablemente va a ser un día duro para la ofensiva. Y me hace mejor cuando sé que tengo a ese tipo de lanzador en el montículo”, dijo el derecho sobre Skenes.

Incluso pensar en la postemporada es un paso notable hacia adelante para los austeros Piratas, que terminaron últimos en la División Central de la Liga Nacional con marca de 71-91 la temporada pasada. No ganan un título divisional desde 1992 ni se clasifican a los playoffs desde 2015.

Pittsburgh, sin embargo, está desarrollando una rotación prometedora encabezada por Skenes, y el club sumó al segunda base Brandon Lowe, al bateador designado dominicano Marcell Ozuna y al jardinero derecho Ryan O'Hearn en la temporada baja para potenciar una ofensiva que el año pasado ocupó el último lugar de las Grandes Ligas en carreras (583) y jonrones (117). Konnor Griffin, un campocorto de 19 años considerado el prospecto número 1 del béisbol, podría llegar pronto a las Mayores.

Jugadores nuevos, talento joven y mejores sensaciones.

“Sin duda ahora es diferente, y me entusiasma mucho ver hacia dónde va a ir en dos meses”, expresó Skenes, quien está listo para hacer su segunda apertura consecutiva en un día inaugural después de ayudar a Estados Unidos a llegar al juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol este mes.

“Tenemos un buen equipo. Ahora tenemos que salir ahí y ganar”.

Ambos equipos entrenaron el miércoles en Queens, donde los Mets, de gran presupuesto, presentarán un plantel de nueva apariencia en 2026 tras desplomarse en la segunda mitad el año pasado y quedarse fuera de los playoffs.

Se fueron favoritos habituales de la afición como Pete Alonso, Brandon Nimmo, el boricua Edwin Díaz y Jeff McNeil. En su lugar están el primera base dominicano Jorge Polanco, el jardinero central cubano Luis Robert Jr., el cerrador Devin Williams y el segunda base Marcus Semien, todos recién llegados.

Polanco, mayormente un infielder del cuadro interior a lo largo de su carrera, está cambiando de posición. También lo hace Bichette, quien era campocorto con Toronto antes de firmar con los Mets como agente libre para jugar en la tercera base.

Soto pasa del jardín derecho al izquierdo mientras Nueva York intenta mejorar la defensa. El cotizado prospecto Carson Benge será titular en el jardín derecho después de que la selección de primera ronda del draft de 2024 avanzara a toda velocidad por tres niveles de ligas menores la temporada pasada — aunque tuvo dificultades con el bate en una estadía de 24 juegos en Triple-A Syracuse.

“Él no se emociona demasiado, no se viene abajo. Me sorprendió que por fin le saqué una sonrisa cuando le di la noticia el otro día, cuando le estaba diciendo que había hecho el equipo. Pero eso demuestra que es muy maduro, y para poder jugar a este nivel en un equipo que tiene altas expectativas, necesitas esa constancia, necesitas ese tipo de personalidad”, comentó el mánager Carlos Mendoza.

Mendoza señaló que Benge, de 23 años, quien usará el número 3, está “listo para este nivel” y que “va a jugar mucho”.

A Benge le toca la poco envidiable tarea de debutar en las Grandes Ligas contra Skenes, quien ya ha sido abridor en dos Juegos de Estrellas al entrar en su tercera temporada en las mayores.

El derecho de 23 años lideró la Liga Nacional con efectividad de 1,97 y WHIP de 0,95 la temporada pasada, con marca de 10-10 y 216 ponches en 32 aperturas.

“Puedo hacerlo mejor este año. Hay maneras de mejorar. Solo hay que salir ahí y ejecutar. Ejecutar los lanzamientos con más constancia”, afirmó Skenes.

Mientras los Piratas buscan volver a ser contendientes, los Mets esperan más. Persiguen su primer título de la Serie Mundial en 40 años.

“Sin duda ha pasado demasiado tiempo. Lo siento tanto como cualquiera”, sostuvo el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns.

El bateador zurdo Jared Young ganó el último puesto en la banca por encima del jugador versátil dominicano Vidal Brujan mientras Nueva York definía su roster para el día inaugural. Richard Lovelady fue elegido por encima del también zurdo Bryan Hudson para completar el bullpen.

El relevista zurdo A.J. Minter fue colocado en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al 22 de marzo, mientras continúa recuperándose de una cirugía en el dorsal ancho izquierdo el año pasado. Brujan, Hudson y el receptor Ben Rortvedt fueron designados para asignación.

“Creo que es un grupo bien equilibrado y un grupo que parece estar encajando bastante bien ahora mismo. Me gusta dónde estamos. Ahora tenemos que salir a jugar”, dijo Stearns.

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FUENTE: AP