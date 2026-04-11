Sinner y Alcaraz jugarán la final de Montecarlo con el ranking No 1 en juego

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Sinner, cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam, recuperará el primer puesto si vence a Alcaraz, ganador de siete títulos de Grand Slam y campeón defensor de Montecarlo.

Sinner alcanzó su primera final en Montecarlo al derrotar el sábado por 6-1, 6-4 a Alexander Zverev por octava vez consecutiva. En su semifinal, Alcaraz eliminó a la esperanza local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4, y cerró con una sublime dejada.

Alcaraz lidera el cara a cara 10-6 de cara a su novena final. Ambos jugadores buscan el 27mo título de sus carreras.

Sinner arrasó en Indian Wells y Miami y se convirtió en apenas el cuarto hombre en llegar a la final en los tres primeros torneos Masters de la temporada, igualando a Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) y Novak Djokovic (2015).

Los dos títulos de Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde derrotó a Djokovic y se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes del tenis.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP