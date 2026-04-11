americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sinner y Alcaraz jugarán la final de Montecarlo con el ranking No 1 en juego

MONTECARLO (AP) — Carlos Alcaraz y Jannik Sinner renovarán su rivalidad “Sincaraz” cuando se enfrenten el domingo en la final del Masters de Montecarlo, con el ranking número 1 en juego.

Sinner, cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam, recuperará el primer puesto si vence a Alcaraz, ganador de siete títulos de Grand Slam y campeón defensor de Montecarlo.

Sinner alcanzó su primera final en Montecarlo al derrotar el sábado por 6-1, 6-4 a Alexander Zverev por octava vez consecutiva. En su semifinal, Alcaraz eliminó a la esperanza local Valentin Vacherot por 6-4, 6-4, y cerró con una sublime dejada.

Alcaraz lidera el cara a cara 10-6 de cara a su novena final. Ambos jugadores buscan el 27mo título de sus carreras.

Sinner arrasó en Indian Wells y Miami y se convirtió en apenas el cuarto hombre en llegar a la final en los tres primeros torneos Masters de la temporada, igualando a Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) y Novak Djokovic (2015).

Los dos títulos de Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde derrotó a Djokovic y se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes del tenis.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter