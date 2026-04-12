Sinner vence a Alcaraz en sets corridos en final de Montecarlo y recupera el número 1 del mundo

Sinner, que ha ganado cuatro Grand Slams, enfrentó en una final por novena ocasión a Alcaraz, que tiene siete títulos de un major, en lo que a menudo se conoce como la rivalidad “Sincaraz”.

Sinner recortó la ventaja de Alcaraz en sus enfrentamientos directos a 10-7 al conquistar su 27mo título de su carrera en total y su primer título Masters sobre arcilla. El italiano de 24 años, volverá al número 1 del ranking ATP el lunes.

Sinner remontó un 3-1 en contra en el segundo set en medio de condiciones ventosas en el Monte Carlo Country Club y cerró el partido con su servicio, al sentenciarlo en su primer punto de partido cuando Alcaraz devolvió un golpe de derecha largo.

“Había un poco de viento, una brisa”, explicó Sinner. “Condiciones distintas a las que ha traído el torneo. Estoy muy contento de ganar un gran título en esta superficie; no lo había hecho antes y significa mucho para mí”.

Alcaraz había ganado sus últimos 17 partidos sobre arcilla y elogió a Sinner.

“Es impresionante lo que estás logrando ahora mismo. Felicidades por todo”, indicó Alcaraz.

Sinner cayó de rodillas después de que el golpe de Alcaraz se fuera afuera y luego trotó para celebrar con su equipo.

Fue el tercer título del año para Sinner, después de arrasar en Indian Wells y Miami —también ganando esas finales en sets corridos— para convertirse en apenas el cuarto hombre en alcanzar la final en los primeros tres Masters de la temporada. Sinner se unió a la gran figura del tenis Novak Djokovic (en 2015) como el único en ganar los primeros tres Masters.

Los dos títulos de Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde el español de 22 años se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro torneos grandes del tenis.

Protagonizó una remontada impresionante para vencer a Sinner en la final del Abierto de Francia del año pasado, luego perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos.

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FUENTE: AP