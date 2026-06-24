Sinner listo para partido de exhibición en medio de una ola de calor en Londres antes de Wimbledon

El italiano Jannik Sinner regresa una bola en una sesión de práctica en el All England Lawn Tennis and Croquet Club el miércoles 24 de junio del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Sinner tiene programado disputar el Giorgio Armani Tennis Classic enfrentando al británico Cameron Norrie, en medio de una “alerta roja” por calor extremo en el sur de Inglaterra emitida por el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña.

La temperatura a primera hora de la tarde en Fulham, donde se celebra el evento, es de 33 grados Célsius.

En París, iba arriba por dos sets y 5-1 en el tercero antes de perder ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. La temperatura en la pista Philippe-Chatrier subió a 32 C durante el partido, y Sinner claramente tuvo dificultades para enfriarse, mientras buscaba varias bolsas de hielo.

Sinner, que tiene antecedentes de problemas con el calor y calambres, no culpó por completo al calor tras la derrota.

En el major sobre césped de hace un año, Sinner venció por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 en la final a Carlos Alcaraz para conquistar su primer título de Wimbledon. Alcaraz se perderá el torneo de este año por una lesión en la muñeca.

El servicio meteorológico del Reino Unido indicó en su advertencia que hay que “mantenerse fuera del sol y evitar cualquier ejercicio entre las 11 a. m. y las 3 p. m., cuando el sol es más fuerte”.

Señaló que la región podría registrar “un periodo de dos a tres días en el que las temperaturas máximas a la sombra superen los 37 Celsius, quizá subiendo a 38 a 40 Celsius en algunos lugares. El calor estará acompañado de una alta humedad, lo que agravará el potencial de incomodidad y los efectos en la salud; además, las noches muy cálidas y húmedas también reducirán la capacidad de las personas para recuperarse durante la noche”.

Wimbledon comienza el lunes, cuando se espera que la temperatura sea de 24 C.

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FUENTE: AP