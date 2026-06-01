americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sindicatos bolivianos rechazan negociar y mantienen protesta en reclamo de renuncia de Rodrigo Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia ingresó el lunes en la quinta semana de protestas y cortes de carreteras por parte de sindicatos que rechazan negociar con el gobierno y reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee Dimite, Rodrigo, en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Dimite, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Los bloqueos se han extendido a seis de las nueve regiones del país. La situación es más complicada en La Paz, la sede del gobierno, que lleva 30 aislada del resto del país con escaso suministro de alimentos y combustible y reservas mínimas de oxígeno en los hospitales.

La protesta ha polarizado al país y es una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.

La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, rechazaron negociar con el gobierno, pero anunciaron el domingo la apertura de corredores humanitarios para el paso de suministros esenciales. El gobierno retiró las demandas de detención contra los líderes de las manifestaciones, pero esto no ayudó a abrir negociaciones.

“Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, dijo el dirigente Severo Marca tras una reunión el domingo en la noche. “La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo”, agregó el dirigente José Luis Álvarez. “La única salida es el diálogo y seguiremos insistiendo”, señaló por separado el obispo católico de la ciudad de El Alto Giovanni Arana, uno de los mediadores.

Por el momento el gobierno descartó utilizar a los militares para despejar las rutas ante el temor de incidentes que podrían agravar el conflicto y tampoco ha decretado el estado de excepción a pesar de una reciente ley que lo faculta a aplicar ese recurso.

La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.

El lunes La Paz amaneció con escaso transporte público y protestas de choferes por la escasez de combustible. Según la petrolera estatal cientos de camiones cisterna están varados en las carreteras.

Un centenar de seguidores de Morales están reforzando las protestas en La Paz, según los sindicatos. El gobierno acusó al exmandatario de alentar las protestas y éste ha sugerido convocar nuevas elecciones.

“Esta es una movilización convocada por el hambre y el desempleo… la movilización ya es contra el Estado neoliberal”, dijo Morales el domingo en la radio de los cocaleros del Chapare, donde resiste una investigación judicial por el supuesto abuso de una menor cuando era mandatario.

“No veo al gobierno usando la fuerza, lo veo frágil. Los sindicatos quieren preservar el modelo que dominó por 20 años con Morales y Arce. Ese es el pulso en este momento”, opinó el analista Gonzalo Mendieta en la radio católica Fides.

Paz sostiene que el modelo estatista de Morales y Arce dejó al país “en la quiebra”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter