Sindicato de trabajadores postales de EEUU lanza campaña a favor del voto por correo

ARCHIVO – Un trabajador empuja un carrito con boletas electorales recibidas en el Centro de Procesamiento de Boletas del condado de Los Ángeles, el 4 de noviembre de 2025, en City of Industry, California. (AP Foto/Ethan Swope, Archivo) AP

El mensaje de 30 segundos presenta a una variedad de votantes, entre ellos un atareado agricultor y una auxiliar de vuelo, que explican por qué emiten su voto por correo. Patrocinada por el Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, que cuenta con 200.000 afiliados, la campaña publicitaria anunciada el martes comenzará a transmitirse esta semana en Ohio, donde soldados del Ejército de la Unión emitieron las primeras boletas por correo en 1864, durante la Guerra Civil. Luego se trasladará a otros estados.

El anuncio, que termina con el mensaje: “Vota por correo —consérvalo, protégelo, amplíalo”, se produce dos semanas después de que Trump firmara una orden ejecutiva que busca crear una lista nacional de votantes elegibles verificados y, posteriormente, impedir que los trabajadores postales envíen boletas de voto en ausencia a quienes no figuren en la lista aprobada de cada estado.

Rápidamente, la orden enfrentó demandas y oposición de los trabajadores postales. La Asociación Nacional de Carteros Rurales afirmó que el Servicio Postal “no está equipado ni autorizado para decidir quién tiene derecho a votar o no” y que presionarlo para que asuma ese papel “corre el riesgo de politizar una de las instituciones públicas más confiables del país”. El sindicato también sostuvo que esto amenaza la confianza en el correo y en las elecciones.

Jonathan Smith, presidente del Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, señaló que el anuncio televisivo de su sindicato se produjo antes de que se emitiera la orden ejecutiva de Trump, y no como respuesta a ella. Una orden ejecutiva sobre elecciones que Trump firmó el año pasado también estuvo dirigida contra las boletas por correo al intentar exigir que se devolvieran a más tardar el Día de las Elecciones, aunque más de una docena de estados permiten un período de gracia.

Smith indicó que el sindicato quiere alentar a la gente a que siga votando por correo. Pero manifestó su preocupación por las posibles repercusiones de exigir que los trabajadores postales determinen quién debe recibir una boleta de voto en ausencia y quién no.

“Nuestra postura es que no corresponde a los trabajadores postales verificar la elegibilidad de los votantes”, afirmó. “Nuestro trabajo es trasladar el correo de un destino al siguiente”. Agregó que “No queremos que nos politicen”.

La más reciente orden ejecutiva electoral de Trump ya enfrenta demandas de diversos grupos, entre ellos, demócratas en Washington que sostienen que la Constitución otorga a los estados y al Congreso la facultad de establecer las reglas electorales, no al presidente.

Trump, quien apenas el mes pasado votó por correo, ha arremetido públicamente contra sufragar por esa vía. El voto por correo existe desde hace más de un siglo y su popularidad había aumentado constantemente por igual en estados gobernados por demócratas y por republicanos hasta 2020, cuando elmandatario empezó a atacar el método, al lanzar afirmaciones infundadas de fraude masivo. Ahora se ha vuelto menos popular entre los republicanos.

En un informe de Brookings Institution publicado en 2025 se encontró que los casos de fraude en el voto por correo ocurrieron solo en una diminuta fracción del total de boletas enviadas por correo: aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de boletas emitidas por correo.

Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la campaña publicitaria diciendo que Trump “hará todo lo que esté a su alcance para defender la seguridad y la integridad de las elecciones estadounidenses y para garantizar que solo ciudadanos estadounidenses voten en ellas”.

El voto de personas que no son ciudadanas también es poco frecuente y, cuando se detecta, es castigable como un posible delito grave y con la posibilidad de deportación.

El Servicio Postal no respondió a una solicitud de comentarios.

Smith explicó que la campaña de anuncios televisivos del sindicato pretende ser un mensaje directo a los votantes, no al presidente.

“Nuestro mensaje para Estados Unidos es: votar por correo es eficiente, es seguro y funciona. Punto”, expresó. “Esto educa al pueblo estadounidense para que sepa que puede usar el voto por correo y que puede tener la garantía de que su voz será escuchada y su voto será contado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP