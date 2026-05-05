Simeone, orgulloso y en 'paz' tras otro naufragio del Atlético en la Liga de Campeones

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, gesticula hacia la afición al final del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid en Londres, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

El estratega argentino gritó, levantó los puños y aplaudió mientras los hinchas del Atlético coreaban consignas de apoyo pese a la derrota por 1-0 en la semifinal ante el Arsenal que puso fin a las esperanzas del equipo de ganar por primera vez la máxima competición europea.

No hubo desesperación, ni angustia, ni tristeza extrema. Simeone estaba en paz, orgulloso de lo lejos que llegó el Atlético.

“Si quedamos eliminados, es que el rival ha hecho méritos para pasar, empezando porque fue contundente en la situación que tuvo en el primer tiempo y es duro de pasar", valoró el “Cholo” Simeone. "Ahora, vos me preguntás qué siento; y siento tranquilidad, siento paz, siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene”.

Simeone ni siquiera se quejó del arbitraje pese a las decisiones sobre penales que no favorecieron al Atlético en la segunda mitad.

“En el segundo tiempo evolucionamos en esa parcela también, teniendo situaciones, alguna situación que nos pudo favorecer, que esta vez no nos favoreció, y llegamos a un lugar donde nadie imaginaba y llegamos a un lugar a competir con un equipo que tiene un poderío increíble, que es la realidad, y nosotros con nuestras armas competimos muy bien”, enfatizó.

El Atlético, la tercera potencia de La Liga detrás de Barcelona y Real Madrid, jugaba las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en una década — desde que perdió la final ante su adversario de la capital española en 2016.

Fue el único equipo español en alcanzar las semifinales del torneo europeo esta temporada, tras eliminar al Barcelona, cinco veces campeón, en los cuartos de final.

Pero el Atlético terminó la temporada sin levantar un trofeo después de no alcanzar la final de la Supercopa de España, perder el duelo por el título de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y sufrir en La Liga española, donde se ubica en el cuarto puesto, a 25 puntos del líder Barcelona, con cuatro partidos por disputar.

“Había muchas esperanzas puestas en nosotros en la Copa y en la Liga de Campeones. No fuimos constantes en la liga, no estuvimos al nivel que debíamos. Pero perdimos la Copa en una tanda de penales y en la Liga de Campeones estuvimos así de cerca de avanzar”, señaló el mediocampista del Atlético Koke Resurrección.

“Estamos muy dolidos... pero orgulloso del equipo y de mi gente. Lo hemos dado todo, hemos tenido oportunidades de hacer goles y hoy no ha querido entrar", comentó Koke, cuyo futuro con el club Colchonero no está claro. "En el partido de ida pasó lo mismo. Estamos orgullosos porque les hemos puesto contra las cuerdas en muchos momentos en la eliminatoria. El fútbol es contundencia, han sido más contundentes que nosotros y son justos merecedores de pasar”.

El sueño europeo de Griezmann terminó

La derrota ante el Arsenal probablemente puso fin a las esperanzas de Antoine Griezmann de sumar un título de la Liga de Campeones a sus logros profesionales. El delantero francés se incorporará al club de la MLS Orlando City después de la temporada.

Griezmann, de 35 años, falló un penal en la final de la Liga de Campeones de 2016 que el Atlético perdió ante el Real Madrid.

“Ha sido un jugador increíble. Estamos tristes no solo por él, sino también por todos los aficionados del Atleti. Todos buscaban esta final, pero no la alcanzamos, así que es un momento difícil”, acotó el portero del Atlético Jan Oblak.

Simeone elogió tanto a Griezmann como a Koke tras la derrota.

“Un agradecimiento, un agradecimiento total. Hemos competido, ya sea con el Barcelona en cuartos de final y en semifinales con el Arsenal, increíblemente", sentenció. "Y eso por el esfuerzo de ellos. Lo de Antoine... Ojalá que nuestra gente en estos partidos que nos quedan en casa le devuelvan ese afecto que se ha ganado”.

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FUENTE: AP