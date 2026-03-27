Sigue el misterio sobre el malestar que experimentó en el espacio un astronauta de la NASA

ARCHIVO – En la imagen, proporcionada por la NASA, el astronauta Mike Fincke recibe ayuda para salir de la cápsula Crew-11 de SpaceX tras regresar a la Tierra en un amerizaje a medianoche cerca de San Diego, California, el 15 de enero de 2026. (Bill Ingalls/NASA vía AP, Archivo) AP

Mike Fincke, quien ha volado al espacio cuatro veces, contó que estaba cenando el 7 de enero después de prepararse para una caminata espacial al día siguiente cuando todo ocurrió. No podía hablar y no recuerda haber sentido dolor, pero sus preocupados compañeros de tripulación actuaron de inmediato al verlo en apuros y solicitaron ayuda a los cirujanos de vuelo en tierra.

“Fue completamente repentino. Fue increíblemente rápido”, dijo en una entrevista con The Associated Press desde el Centro Espacial Johnson de Houston.

Fincke, de 59 años y coronel retirado de la Fuerza Aérea, indicó que el episodio duró unos 20 minutos y que después se sintió bien. Aseguró que todavía se siente así. Nunca había experimentado algo parecido antes ni después.

Los médicos han descartado un infarto y Fincke señaló que no se estaba atragantando, pero todo lo demás sigue sobre la mesa y podría estar relacionado con sus 549 días de ingravidez. Llevaba 5 meses y medio de su más reciente estancia en la estación espacial cuando el problema lo golpeó como “un rayo muy, muy rápido”.

“Mis compañeros de tripulación definitivamente vieron que yo estaba en apuros”, comentó, y añadió que los seis se reunieron a su alrededor. “Todos se pusieron manos a la obra en cuestión de segundos”.

Fincke dijo que no puede dar más detalles sobre su episodio médico. La agencia espacial quiere asegurarse de que otros astronautas no sientan que su privacidad médica se verá comprometida si les sucede algo, explicó.

El astronauta afirmó que la máquina de ultrasonido de la estación espacial fue de gran ayuda cuando ocurrió el evento, y que desde su regreso a la Tierra se ha sometido a numerosas pruebas. Añadió que la NASA revisa minuciosamente los expedientes médicos de otros astronautas para ver si hubo casos relacionados que pudieran haber ocurrido en el espacio.

Para poner fin a la intensa especulación pública, Fincke se identificó a finales del mes pasado como la persona que enfermó.

Aún se siente mal porque su enfermedad provocó la cancelación de la caminata espacial —habría sido la décima para él, pero la primera para su compañera de tripulación Zena Cardman— y provocó que ella y sus otros dos compañeros de tripulación regresaran anticipadamente a la Tierra. SpaceX los trajo de vuelta el 15 de enero, con más de un mes de anticipación, y fueron directamente al hospital.

“He tenido mucha suerte de ser súper saludable. Así que esto fue muy sorprendente para todos”, expresó.

Fincke dejó de disculparse con todo el mundo después de que el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, le ordenó que dejara de hacerlo.

“No fuiste tú. Fue el espacio, ¿sí?”, le aseguraron sus colegas. “No decepcionaste a nadie”.

Siempre optimista, mantiene la esperanza de poder regresar al espacio algún día.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP