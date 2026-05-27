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Sheinbaum confirma que eran 4 los agentes de EEUU que estaban sin permiso para operar en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que eran cuatro los agentes estadounidenses que estaban operando en el país sin autorización, de los cuales dos fallecieron en abril en un accidente en el estado de Chihuahua y otros dos abandonaron territorio mexicano a solicitud de las autoridades.

ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la derecha, habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, durante el sorteo del Mundial de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la derecha, habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, durante el sorteo del Mundial de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) AP

A más de un mes del incidente que generó fricciones entre México y Washington y tensiones internas, Sheinbaum confirmó en su habitual conferencia diaria un número de agentes estadounidenses que es el doble del que habían reconocido las autoridades mexicanas inicialmente en Chihuahua.

Sin ofrecer detalles de la identidad de los agentes, las actividades que estaban cumpliendo en México o si pertenecían la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) la mandataria dijo que a los dos agentes que sobrevivieron se les pidió abandonar el país porque “no tenían acreditación”.

Sheinbaum detalló que los cuatro agentes entraron a México “con pasaportes legales, diplomáticos, (y) como turistas”, pero que no cumplieron el protocolo de registro ante el gobierno mexicano, y agregó que a los dos agentes que “se les pidió que se registraran o abandonaran el país” optaron por salir.

La presencia de los funcionarios estadounidenses en México se conoció poco después de la muerte de dos de ellos en un accidente de tránsito que ocurrió el 19 de abril en las montañas del estado norteño de Chihuahua donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El incidente fue protestado por el gobierno de Sheinbaum, que se quejó a Estados Unidos de que no le informara de las actividades de sus agentes en territorio mexicano.

La CIA no hizo comentarios públicos sobre el caso.

Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron en abril a The Associated Press la participación de la CIA. Todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.

El hecho también ocasionó fricciones entre el Ejecutivo federal y la gobernadora opositora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien la Fiscalía General de la República citó este miércoles para declarar sobre las actividades que realizaron los agentes estadounidenses en ese estado fronterizo.

De prosperar la investigación Campos y otros funcionarios de Chihuahua podrían ser enjuiciados por vulnerar las regulaciones sobre seguridad nacional.

FUENTE: AP

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