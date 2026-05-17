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Shai Gilgeous-Alexander se perfila como el gran favorito al MVP de la NBA

OKLAHOMA CITY (AP) — La temporada pasada, el cronograma del anuncio del Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA fue así: Shai Gilgeous-Alexander fue anunciado como el ganador un día antes de que él y el Thunder de Oklahoma City disputaran un partido en casa en las finales de la Conferencia Oeste.

Parece que ese guion podría repetirse.

La NBA revelará el MVP de esta temporada el domingo — un día antes de que Gilgeous-Alexander y el Thunder reciban en casa un partido de las finales del Oeste contra los Spurs de San Antonio. El anuncio se emitirá en Amazon Prime Video poco después de las 7:30 de la tarde, hora del Este.

En las últimas semanas, Gilgeous-Alexander fue el gran favorito en las apuestas para ganar lo que sería su segundo trofeo de MVP consecutivo. El mes pasado fue anunciado como uno de los tres finalistas, junto con Victor Wembanyama, de los Spurs, y Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, tres veces MVP.

Sin importar el orden, esta será la quinta temporada consecutiva en la que jugadores nacidos fuera de Estados Unidos terminarán 1-2-3 en la carrera por el MVP: Gilgeous-Alexander es canadiense, Wembanyama es francés y Jokic es serbio.

— La temporada pasada el orden fue Gilgeous-Alexander, Jokic y Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee (griego, de ascendencia nigeriana).

— En 2024, fue Jokic, luego Gilgeous-Alexander y Luka Doncic, entonces escolta de Dallas y ahora escolta de Los Lakers de Los Ángeles (esloveno).

— En 2023, fue Joel Embiid, de Filadelfia (nació en Camerún y desde entonces se convirtió en ciudadano de Estados Unidos), luego Jokic y luego Antetokounmpo.

— En 2022, fue Jokic, luego Embiid y luego Antetokounmpo.

Stephen Curry, de Golden State, fue el último jugador nacido en Estados Unidos en estar entre los tres primeros de la votación del MVP; fue tercero en 2021, detrás de Jokic y Embiid. Antetokounmpo también ganó en 2019 y 2020; el último ganador del premio nacido en Estados Unidos fue James Harden, entonces de Houston, en 2018. Desde entonces, Harden ha jugado para cuatro franquicias diferentes.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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