Servicio Postal de EEUU busca recargo temporal del 8% para compensar aumento en costos de transporte

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El vehículo de entrega de próxima generación del Servicio Postal de Estados Unidos, a la izquierda, mientras uno de los nuevos camiones de entrega con baterías eléctricas sale del Centro de Distribución, el 29 de agosto de 2024, en Kokomo, Indiana. (AP Foto/Michael Conroy, Archivo) AP

La agencia presentó el miércoles un aviso ante la Comisión Reguladora Postal en el que solicita el aumento de precios que, en caso de recibir la aprobación final, entraría en vigor el 26 de abril y se mantendría vigente hasta el 17 de enero de 2027.

“Este ajuste temporal de precios le brindará al Servicio Postal la flexibilidad necesaria al ayudar a garantizar que los costos reales de operación estén cubiertos, tal como lo exige el Congreso”, indicó el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS por sus iniciales en inglés) en un comunicado, destacando que sus competidores han reaccionado al alza de los precios del combustible con “una serie de recargos”.

“Hemos evitado firmemente los recargos y este cobro es menor a la tercera parte de lo que nuestros competidores cobran sólo por el combustible”, añadió la agencia. De aprobarse, el aumento de precios afectaría los servicios de Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select. Precisó que otros productos o servicios, como los sellos de First-Class, no se verían afectados.

El aviso se produce luego de que el director general de Correos, David Steiner, advirtió al Congreso que el USPS, que ha registrado un marcado declive en el volumen de cartas que maneja, se quedará sin efectivo en cuestión de un año a menos que los legisladores levanten un límite que ha estado vigente desde hace décadas y permitan que la agencia solicite préstamos de forma independiente. Steiner también es partidario de otras reformas, incluida la facultad de aumentar lo suficiente los precios del franqueo para cubrir las pérdidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP