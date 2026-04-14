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Separatistas en Camerún anuncian una pausa de 3 días en los combates por visita del papa

YAUNDÉ, Camerún (AP) — Los separatistas en Camerún anunciaron que pausarán los combates durante tres días para permitir un “viaje seguro” con motivo de la visita del papa León XIV el miércoles al país centroafricano.

El papa León XIV visita la residencia para ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Annaba, Argelia, el martes 14 de abril de 2026, en el segundo día de un viaje apostólico de 11 días por África. (Foto AP/Andrew Medichini, pool)
El papa León XIV visita la residencia para ancianos de las Hermanitas de los Pobres en Annaba, Argelia, el martes 14 de abril de 2026, en el segundo día de un viaje apostólico de 11 días por África. (Foto AP/Andrew Medichini, pool) AP

La Alianza por la Unidad, que incluye a varios grupos separatistas, indicó en un comunicado emitido a última hora del lunes que la pausa refleja la “profunda importancia espiritual” de la visita y busca permitir que civiles, peregrinos y dignatarios viajen con seguridad.

Las autoridades no respondieron a la solicitud de comentarios de The Associated Press. El portavoz del gobierno, René Sadi, manifestó la semana pasada que “se han hecho todos los arreglos necesarios” para garantizar una visita exitosa.

Las regiones occidentales de Camerún están asoladas por los combates desde que los separatistas anglófonos iniciaron una rebelión en 2017 con el objetivo declarado de separarse de la mayoría francófona y establecer un Estado independiente. El conflicto ha matado a más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600.000, según el International Crisis Group.

El papa, quien comenzó esta semana en Argelia su visita por cuatro países de África, tiene previsto llegar a la capital de Camerún, Yaundé.

Encabezará una “reunión por la paz” el jueves en la ciudad de Bamenda, el epicentro del conflicto entre separatistas y fuerzas gubernamentales.

Un portavoz de la Alianza por la Unidad, Lucas Asu, señaló en el comunicado que la pausa en los combates “refleja un compromiso deliberado con la responsabilidad, la moderación y el respeto por la dignidad humana, incluso en el contexto de un conflicto en curso”.

Añadió que la visita del papa debe mantenerse “espiritual” y no ser vista como un respaldo a ninguna autoridad política.

Aunque el número de ataques mortales por parte de los separatistas ha disminuido en los últimos años, el conflicto no muestra señales de resolución. Las conversaciones de paz con mediadores internacionales se han estancado, y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe.

El conflicto tiene sus raíces en la historia colonial de Camerún, cuando el país quedó dividido entre Francia y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Las regiones anglófonas se unieron posteriormente al Camerún francés en una votación respaldada por la ONU en 1961, pero los separatistas sostienen que desde entonces han sido marginadas política y económicamente.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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