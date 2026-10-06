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Sentencian a 25 años de cárcel a implicados en el secuestro de 4 estadounidenses en norte de México

CIUDAD VICTORIA, México (AP) — Seis presuntos integrantes del cártel del Golfo fueron sentenciados el martes a 25 años y tres días en prisión por el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, del otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, en marzo de 2023, informó la fiscalía del estado de Tamaulipas. Dos de las víctimas fallecieron durante un tiroteo al momento del secuestro.

Los sentenciados fueron identificados como Juan Francisco “L”, de 41 años; Antonio de Jesús “V”, de 36 años; Gustavo Marcelino “N”, de 34 años; Luis “V”, de 24 años; Ever Noel “H”, de 31 años, y José Guadalupe “N”, de 27 años, informó el Ministerio Público estatal.

Un juez ordenó que el guatemalteco Ever Noel “H” cumpla una sentencia adicional de 12 años por homicidio simple intencional, por lo que deberá cumplir un total de 37 años y tres días en prisión.

El caso se remonta al 3 de marzo de 2023, cuando los estadounidenses Latavia “Tay” McGee, Eric Williams, Zindell Raquiville McLinley y Shaeed Hakim Woodard viajaron desde Carolina del Sur a Matamoros, para que McGee se sometiera a una cirugía estética.

Los cuatro estadounidenses circulaban por las calles de Matamoros a bordo de una camioneta cuando fueron interceptados por hombres armados que comenzaron a disparar contra el vehículo. Los ocupantes fueron golpeados y posteriormente trasladados al poblado de El Tecolote, donde permanecieron detenidos durante varios días.

McLinley y Woodard murieron a causa de heridas de bala que sufrieron durante el ataque. Una mujer mexicana identificada como Areli Pablo Servando, de 33 años, también murió al quedar en medio del tiroteo.

Los dos sobrevivientes fueron localizados el 6 de marzo, después de que una amiga de McGee que permaneció en Brownsville solicitó ayuda al FBI al no recibir noticias de ellos.

Autoridades de ambos países desplegaron un operativo de búsqueda que llevó a los investigadores hasta El Tecolote, a unos 15 kilómetros de la frontera con Texas, donde encontraron a los cuatro estadounidenses y detuvieron a José Guadalupe “N” en posesión de un chaleco táctico.

El secuestro provocó una fuerte reacción en México y Estados Unidos y puso nuevamente bajo atención la violencia de los grupos criminales que operan en la frontera.

La madrugada del 9 de marzo de 2023, cinco de los acusados fueron localizados atados de pies y manos en una intersección de Matamoros. Junto a ellos había una pancarta en la que el cártel del Golfo ofrecía disculpas por lo sucedido.

El caso también generó investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el tráfico de armas para el grupo criminal. Uno de los acusados fue llevado ante un tribunal federal en Houston, Texas.

FUENTE: AP

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