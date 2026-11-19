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Entre los arrestados estaban el padre y la abuela de la bebé, informó Ndiaye Bousso, directora regional de asuntos familiares. La bebé fue presuntamente sometida al procedimiento el 12 de noviembre, apenas un día después de nacer en la región oriental de Tambacounda.

Bousso señaló que el padre fue arrestado el miércoles, sospechoso de haber organizado el procedimiento. Su madre y otra mujer, sospechosa de haberlo llevado a cabo, habían sido detenidas días antes.

De acuerdo con Bousso, la abuela paterna de la bebé se ofreció a bañar a la recién nacida con la ayuda de la otra mujer, pero presuntamente realizó la mutilación sin que la madre lo supiera. Más tarde, la madre descubrió que su hija tenía dolor y estaba sangrando.

La bebé sufrió una hemorragia grave y fue derivada a un hospital regional en Tambacounda el viernes, pero murió en el trayecto, manifestó Bousso.

La mutilación genital femenina es ilegal en Senegal desde 1999 y se castiga con hasta cinco años de prisión, o cadena perpetua si el procedimiento provoca la muerte.

Se cree que alrededor del 20% de las mujeres y niñas de 15 a 49 años en Senegal han sido sometidas al procedimiento, según los datos más recientes de UNICEF. Sus defensores sostienen que la práctica está arraigada en tradiciones, pero las autoridades han intensificado las campañas de concienciación en los últimos años para desalentarla.

“Concienciamos y hacemos campaña" en contra de la medida, declaró Bousso, añadiendo que la tradición no puede justificar una práctica tan dañina. “La ley es clara y debe aplicarse en toda su extensión”, expresó, al pedir justicia para la bebé. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP