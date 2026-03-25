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Senegal apela ante el TAS decisión de la CAF de quitarle el título de la Copa Africana

LAUSANA, Suiza (AP) — El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) registró el miércoles la apleación de Senegal para ser restituido como campeón de la Copa Africana de Naciones, pero el organismo no fijó ningún calendario para un proceso probablemente largo hacia un veredicto en una acalorada controversia futbolística.

La federación senegalesa de fútbol impugnó un fallo sorpresivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de la semana pasada, que despojó del título ganado en una caótica final disputada en el campo en enero y se lo otorgó al país anfitrión, Marruecos.

El gobierno senegalés prometió la semana pasada que presentaría una apelación ante el TAS en Suiza, y también pidió una investigación internacional “sobre presunta corrupción” dentro del organismo rector del fútbol africano.

El TAS indicó en un comunicado que la federación de Senegal también solicitó más tiempo para presentar su escrito de apelación porque la CAF aún no ha entregado los motivos detallados por escrito para explicar su veredicto.

“En esta etapa temprana del procedimiento y considerando la solicitud de la (federación de Senegal) de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario procesal ni indicar cuándo se programará una audiencia”, señaló el tribunal.

Los jueces de apelación de la CAF le quitaron el título a Senegal dos meses después de la final en Rabat, como castigo por un abandono de 15 minutos por parte de los jugadores para protestar por un penal sancionado a favor de Marruecos en el último minuto del tiempo reglamentario.

El árbitro reanudó el partido después de que el equipo de Senegal regresó, y luego el penal de Marruecos fue atajado. Senegal anotó en el tiempo extra para vencer al país anfitrión 1-0.

Las reglas del fútbol establecen que la decisión del árbitro en el terreno de juego es definitiva.

Sin embargo, los jueces de la CAF citaron una norma del torneo según la cual cualquier equipo que se niegue a jugar “quedará eliminado de manera definitiva de la competición en curso”.

El TAS sueletardar varios meses para programar una audiencia tras la presentación de apelación y, después, semanas o meses más en anunciar un veredicto.

“Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que los procedimientos de arbitraje se lleven a cabo con la mayor rapidez posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a una audiencia justa”, manifestó Matthieu Reeb, director general del TAS, en un comunicado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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