Sencillo de Rutschman como emergente en la 9na da ventaja a Orioles, que vencen 9-7 a Marlins

Rutschman, un bateador ambidiestro, reemplazó al zurdo dominicano Samuel Basallo —quien antes había conectado un triple, un doble y un sencillo— para medirse con el zurdo Andrew Nardi (2-2). Rutschman pegó una línea al jardín izquierdo que remolcó a Taylor Ward desde segunda.
El sencillo del dominicano Taveras al jardín derecho impulsó a Pete Alonso. Tanto Ward como Alonso habían se habían colocado a bordo con boletos.
Basallo impulsó cuatro carreras y Alonso conectó un doble y recibió dos boletos, además de anotar cuatro veces por los Orioles. Rico García (3-0) consiguió los últimos cuatro outs para llevarse la victoria.
Liam Hicks conectó un jonrón y sumó tres sencillos, además de tres carreras impulsadas, por los Marlins.
Basallo bateó un triple productor y después anotó con una jugada de selección de Colton Cowser en la quinta para poner el duelo 7-4 y sacar al abridor dominicano de los Marlins, Sandy Alcantara.
Los Marlins se acercaron 7-6 con jonrones consecutivos de Hicks y del dominicano Otto López ante el relevista Anthony Nuñez en la séptima.
En su salida más corta de la temporada, Alcantara permitió siete carreras y ocho hits, y ponchó a cinco en 4 1/3 entradas.
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FUENTE: AP