Sencillo de Rutschman como emergente en la 9na da ventaja a Orioles, que vencen 9-7 a Marlins

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Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, se desliza para anotar detrás del catcher Liam Hicks, de los Marlins de Miami, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Rutschman, un bateador ambidiestro, reemplazó al zurdo dominicano Samuel Basallo —quien antes había conectado un triple, un doble y un sencillo— para medirse con el zurdo Andrew Nardi (2-2). Rutschman pegó una línea al jardín izquierdo que remolcó a Taylor Ward desde segunda.

El sencillo del dominicano Taveras al jardín derecho impulsó a Pete Alonso. Tanto Ward como Alonso habían se habían colocado a bordo con boletos.

Basallo impulsó cuatro carreras y Alonso conectó un doble y recibió dos boletos, además de anotar cuatro veces por los Orioles. Rico García (3-0) consiguió los últimos cuatro outs para llevarse la victoria.

Liam Hicks conectó un jonrón y sumó tres sencillos, además de tres carreras impulsadas, por los Marlins.

Basallo bateó un triple productor y después anotó con una jugada de selección de Colton Cowser en la quinta para poner el duelo 7-4 y sacar al abridor dominicano de los Marlins, Sandy Alcantara.

Los Marlins se acercaron 7-6 con jonrones consecutivos de Hicks y del dominicano Otto López ante el relevista Anthony Nuñez en la séptima.

En su salida más corta de la temporada, Alcantara permitió siete carreras y ocho hits, y ponchó a cinco en 4 1/3 entradas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP