Sencillo de Jonathan Aranda da a Rays triunfo 2-1 sobre Giants y barren 3 juegos

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Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras su sencillo productor para ganar el partido durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 3 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Después de que el dominicano Junior Caminero recibió una base por bolas intencional para abrir la 10ª, Aranda elevó suavemente una recta de 0-1 de Caleb Kilian (1-1) hacia el jardín derecho-central corto para que anotara desde segunda el corredor automático Chandler Simpson, lo que le dio a Tampa Bay su novena victoria en 10 juegos y envió a San Francisco a su sexta derrota consecutiva.

Los Rays empataron 1-1 en la octava con un squeeze de seguridad de Ryan Vilade, quien colocó su toque por la línea de primera base. Caminero se deslizó y llegó antes del tiro del primera base dominicano Rafael Devers.

Ian Seymour (1-0), de Tampa Bay, lanzó una 10ª entrada perfecta. El abridor de los Rays, Steven Matz, trabajó seis entradas y permitió una carrera con cuatro hits. Dio dos bases por bolas y ponchó a uno.

Tyler Mahle lanzó 5 1/3 entradas en blanco por los Giants, y el venezolano Luis Arraez conectó dos hits.

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FUENTE: AP