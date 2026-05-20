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Sencillo de Benintendi en la 9na da a Medias Blancas victoria de 2-1 sobre Marineros

SEATTLE (AP) — Andrew Benintendi impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo dentro del cuadro en la novena entrada, cuatro lanzadores de Chicago limitaron a Seattle a un hit, y los Medias Blancas se impusieron el martes 2-1 a los Marineros.

Andrew Benintendi, de los Medias Blancas de Chicago, remolca una carrera en la novena entrada del juego ante los Marineros de Seattle, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Kevin Ng)
Andrew Benintendi, de los Medias Blancas de Chicago, remolca una carrera en la novena entrada del juego ante los Marineros de Seattle, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Kevin Ng) AP

Chase Meidroth empató el juego con un sencillo al jardín derecho ante el cerrador mexicano Andrés Muñoz, y Benintendi puso al frente a Chicago con un sencillo que rebotó en el guante del primera base Josh Naylor, para que el cubano Miguel Vargas anotara desde tercera.

Chicago tuvo dificultades para arrancar temprano ante el abridor Bryce Miller, quien lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras y ponchó a siete.

El derecho retiró a los primeros 10 bateadores del juego antes de otorgar base por bolas a Munetaka Murakami en la cuarta entrada. No permitió un hit sino hasta que Tristan Peters abrió la sexta con un doble.

El veterano abridor Luis Castillo (1-5) entró como relevista y permitió dos carreras limpias en 2 1/3 entradas. El dominicano concedió una base por bolas y golpeó a un bateador para abrir la novena.

El hit de los Mariners fue un sencillo del dominicano Julio Rodríguez en la primera ante el abridor Anthony Kay. A continuación, el mexicano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento, y Josh Naylor recibió base por bolas.

Patrick Wisdom bateó para una jugada de selección con out forzado en el campocorto, lo que permitió que Rodríguez anotara.

Kay ponchó a cinco y dio tres bases por bolas en 5 1/3 entradas. Tyler Davis y Bryan Hudson (2-1) se combinaron para 2 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras.

Grant Taylor ponchó a los tres bateadores en la novena para lograr su primer salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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