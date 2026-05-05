Sencillo de Ben Williamson da la ventaja y los Rays vencen 4-3 a los Azulejos

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El lanzador de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman, realiza un lanzamiento ante los Rays de Tampa Bay durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 5 de mayo de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Tampa Bay ganó por 11ª vez en 12 juegos y extendió a nueve su racha de triunfos en casa. No han permitido más de tres carreras en 12 juegos seguidos, con lo que igualaron una marca del equipo establecida en 2013.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un doble con un out ante Tyler Rogers (1-2) para iniciar la remontada. Díaz pegó un sencillo para empatar 3-3. Avanzó a segunda con el sencillo de Jake Fraley antes de que Williamson lo remolcara.

Drew Rasmussen realizó 85 lanzamientos y permitió tres carreras con siete hits en seis entradas por Tampa Bay. Hunter Bigge y Casey Legumina (1-1) lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras, y Cole Sulser añadió una novena perfecta para su segundo salvamento de la temporada.

Kevin Gausman permitió dos carreras con seis hits en seis entradas por Toronto.

El venezolano Andrés Giménez pegó un sencillo impulsor en la segunda para poner el juego 2-0.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP